گلزنی سردار آزمون برای روبین کازان/ لوکا تونی گل سردار را جبران کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال روبین کازان روسیه که در اردوی آماده سازی خود در ایتالیا حضور دارد عصر یکشنبه در دیدار دوستانه مقابل تیم فوتبال ورونا ایتالیا به تساوی یک بر یک دست یافت.

در این دیدار که در شهر بولزانو در شمال ایتالیا برگزار شد سردار آزمون مهاجم ایرانی روبین کازان در دقیقه 6 بازی با فرار از تله آفساید گل نخست تیمش را به ثمر رساند اما لوکا تونی ستاره پیشین بایرن مونیخ در دقیقه 79 نتیجه را برای ورونا به تساوی کشاند.

آزمون در این دیدار در دقیقه 46 از زمین بازی خارج شد و جای خود را به مارکو دویچ مهاجم 30 ساله و اوکراینی تیم داد.

تیم فوتبال روبین کازان در دیدارهای دوستانه قبلی خود تیم فوتبال ژورمالا لتونی را با نتیجه 4 بر صفر شکست داد و تورینو را هم با نتیجه یک بر صفر از پیش رو برداشت.

روبین کازان در نخستین دیدار خود در فصل جدید رقابتهای لیگ روسیه 1 آگوست (10 مرداد) در خانه میزبان اسپارتاک مسکو است.