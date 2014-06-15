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۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۵۱

ساماندهي مشاغل كاذب و حذف واسطه‌گري از اهداف جمعه بازار خودرو در مشهد است

ساماندهي مشاغل كاذب و حذف واسطه‌گري از اهداف جمعه بازار خودرو در مشهد است

مشهد - خبرگزاري مهر: مدیرعامل سازمان میادین میوه وتره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری مشهد از مراجعه دو هزار و 500 خودرو به جمعه بازار خودرو خبر داد و اظهار كرد: جمعه بازار خودرو مشهد به دليل جلوگيري از واسطه گري و حذف مشاغل كاذب ايجاد شده است.

به گزارش خبرگزاري مهر، جلال قربانی با اشاره به لزوم برپايي و گسترش جمعه بازارخودرو در مشهد عنوان کرد: به منظور ساماندهی مشاغل کاذب و غیررسمی و حذف واسطه گری و دلال‌ها از چرخه خرید و فروش خودرو هر هفته جمعه بازار خودرو واقع در پارکینگ نمایشگاه بین‌المللی میزبان دو هزار و 500 خودرو است.

وی اظهار کرد: با توجه به استقبال مراجعه کنندگان و به منظور رفاه بیشتر شهروندان حاضر در جمعه بازار خودرو خدماتی از جمله کارشناسی فنی، بدنه، کارشناس تصادفات، کارشناس دادگستری و بررسی صحت مدارک و مستندات خودرو و قولنامه رایگان، نمازخانه، سرویس بهداشتی، آب سرد کن و ارائه می‌شود، تا با آرامش و اطمینان خاطر از خرید یا فروش خودرو به این مکان مراجعه کنند.

قربانی در ادامه گفت: این سازمان به منظور حجم زیاد تردد خودرو در روز جمعه تمهیداتی چون حضور پلیس راهور و نیروی انتظامی را در خصوص جلوگیری از ترافیک در اطراف جمعه بازار خودرو در نظر گرفته است.

کد مطلب 2311821

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