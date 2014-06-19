کامرون هم با جام جهانی وداع کرد/ کرواسی به صعود امیدوار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال کامرون در دومین دیدار خود در رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل در ورزشگاه آمازونیا شهر مانائوس با نتیجه 4 بر صفر مغلوب کرواسی شد تا سومین تیم حذف شده جام بیستم لقب بگیرد.

در این بازی ایویکا اولیچ (11)، ایوان پریسیچ (48) و ماریو ماندزوکیچ (61، 73) برای کرواسی گل زدند. الکس سانگ هافبک تیم ملی کامرون در دقیقه 40 این بازی با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد تا این تیم 50 دقیقه باقی مانده را 10 نفره بازی کند.

کامرون که در دیدار نخست خود مقابل مکزیک یک بر صفر مغلوب شده بود با شکست در دیدار دوم مقابل کرواسی شانسی برای صعود ندارد و دیدار آخرش با برزیل تشریفاتی خواهد بود. اما کرواسی با کسب این پیروزی امیدهای خود برای صعود را زنده کرد و در صورت کسب پیروزی در بازی آخر خود مقابل مکزیک می تواند راهی دور بعدی شود.