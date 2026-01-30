ماهواره کره ای با تاخیر به مدار زمین رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این ماموریت شش هفته دیرتر از زمان برنامه ریزی شده اولیه انجام شد.

موشک ۱۸ متری الکترون ماموریت Bridging the Swarm را از مقر راکت لب در نیوزلند در ساعت ۰۱:۲۱ دقیقه به وقت گرینویچ روز پنج شنبه به فضا پرتاب کرد.

این دومین تلاش برای پرتاب ماموریت مذکور بود. نخستین تلاش برای انجام این ماموریت در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی در لحظه آخر لغو شد.

جالب آنکه حتی این اقدام نیز با تاخیر انجام شده بود زیرا قرار بود در ۱۰ دسامبر سال گذشته انجام شود اما برای انجام کنترل های بیشتر به تعویق افتاده بود.

در عملیات مذکور یک محموله برای مرکز تحقیقات فناوری ماهواره (SaTReC) در انستیتوKAIST کره جنوبی به فضا برده شد. محموله مذکور NEONSAT-1A یک ماهواره رصد زمین پیشرفته با دوربین اپتیکال با وضوح بالا است.

راکت لب در توضیح این ماموریت نوشت: مجموعه ماهواره‌های NEONSAT KAISTکه برای نظارت آنی بلایای طبیعی در شبه جزیره کره طراحی شده، حاصل همکاری چن موسسه دانشگاهی، صنعتی و تحقیقاتی از جمله SaTReC است که رهبری طراحی و مهندسی سیستم این برنامه را بر عهده دارد.

البته NEONSAT هنوز یک خوشه ماهواره نیست. قبلا فقط یک ماهواره از این برنامه به مدار پایین زمین رسید که NEONSAT-1نام دارد و در آوریل ۲۰۲۴ میلادی همراه یک موشک الکترون به فضا پرتاب شد.