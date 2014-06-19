سرمربی کامرون: قبول چنین نتیجه ای برای ما سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم ملی فوتبال کامرون پس از شکست 4 بر صفر تیمش برابر کرواسی در رقابت های جام جهانی گفت: بازی کردن با 10 نفر همیشه سخت است اما نمی خواهم از این به عنوان دلیلی برای توجیه این شکست استفاده کنم.

وی ادامه داد: قبول چنین نتیجه ای برای ما خیلی سخت است اما باید قبول کنیم که کرواسی یک تیم خوب بود و موقعیت های زیادی داشت. البته ما هم موقعیت هایی برای گلزنی داشتیم اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.

فولکر فینکه ادامه داد: درست است که ما از مسابقات جام جهانی حذف شدیم اما واقعیت این است که همه چیز برای ما تمام نشده است. باید به آینده نگاه کنیم چرا که این تیم پر است از بازیکنانی که آینده از آن آنها خواهد بود.