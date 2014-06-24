محمدعلی باشه‌آهنگر کارگردان سینما که این روزها در حال فراهم کردن شرایط تولید فیلم سینمایی «سرو زیر آب» است به خبرنگار مهر گفت: مراحل پایانی بازنویسی فیلمنامه «سروز زیر آب» انجام شده است و همچنان در جذب بودجه گرفتار هستیم و رایزنی با بخش‌های مختلف برای سرمایه گذاری روی این فیلم در حال انجام است که بنیاد سینمایی فارابی یکی از بخش های جذب سرمایه است. تا کنون جلسه های متعددی گذاشتیم و خوشبختانه به نقاط خوبی از مذاکره برای جذب سرمایه رسیده ایم.

کارگردان فیلم «ملکه» در ادامه افزود: عمده مشکل من در ساخت آثارم بحث های مربوط به فیلمنامه است. در واقع تفهیم مدیران و مسئولان در امر سرمایه گذاری برای ساخت طرح ها و ایده هایی که دارم بسیار مشکل است و برای بیان دلایل متعدد درباره چرایی ساخت فیلم دفاع مقدس تلاش بسیاری می کنم.

وی به دلایل طولانی شدن مراحل جذب سرمایه اشاره کرد و گفت: در ساخت فیلم های دفاع مقدسی قدم بر مسیر پرسنگلاخی گذاشته ام و درست به دلیل دشوار بودن مسیر بیشترین وقت و انرژی را صرف تفهیم افراد درباره فیلمنامه می کنم. به هرصورت این دشواری انتخاب من بوده و راضی هستم و اصولا وظیفه ام این است که این مسیر را ادامه دهم.

محمدباشه آهنگر در پایان عنوان کرد: برای ساخت فیلمنامه «سرو زیر آب» لحظه‌شماری می کنم و اگر مسیر جذب سرمایه به خوبی ادامه پیدا کند امسال به تولید خواهیم رسید.