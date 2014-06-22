6.4 میلیارد ریال برای طرح ترسیب کربن در بورالان ماکو اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کارگر ظهر یکشنبه در نشست با مسئولان منابع طبیعی آذربایجان غربی در خصوص بررسی مسایل و مشکلات منطقه بورالان ماکو اظهارداشت: براي سال جاري اعتبارات پيش بيني شده استان براي اين طرح شش ميليارد و480 ميليون ريال است كه در صدد هستيم تا حد امكان تخصيص صد در صدي آن را ابلاغ كنيم.

وی با تقدير از تلاشهاي مديريت اداره كل و ساير كارشناسان استان در توصيف طرح ترسيب كربن و اجراي آن در بورآلان ماكو گفت: در بررسي مناطق بياباني جهان از نظر undp (دفتر عمران سازمان ملل متحد) ، بهترين طرح براي مقابله با بحران بيابان، طرح ترسيب كربن است.

کارگر ادامه داد: در بررسيهاي كارشناسانه تعريفي با عنوان بيابان براي منطقه بورالان ماكو نمي توان اطلاق كرد ولي براي مقابله با پديده شن زايي كه در منطقه وجود دارد اين طرح مي تواند بسيار موثر باشد.

مدير كل دفتر امور بيابان سازمان جنگل گفت: امیدواریم این طرح بعنوان يك طرح نمونه كشوري معرفي شود چرا كه آذربايجان غربي داراي استعداهاي بسيار فراواني است كه در مقايسه با ساير استانها كه ترسيب كربن اجرا مي شود.

وی با بیان اینکه هعمسايگي با كشورهاي تركيه؛ عراق و جمهوري آذربايجان ؛ آذربايجان غربي را از اهميت خاصي برخوردار كرده است عنوان کرد: اميدواريم با اجراي طرح ترسيب كربن در بورالان ماكو چهره اين منطقه را متحول سازيم و پويايي عرصه هاي ملي را به اين منطقه بازگردانيم.

كارگر با تاکید بر همکاری و تعامل دستگاه های ذیربط در زمینه اجرای این طرح گفت:براي رسيدن به اهداف تعريف شده در طرح ترسيب كربن بدنبال حفاظت مشاركتي هستيم كه بايد همه بخشها و گروههاي مردمي در اين طرح، اثر گذار باشند.

مدير كل منابع طبيعي و آبخیز داری آذربایجان غربی نیز در این نشست با اشاره به اجراي طرح ترسيب كربن در بورالان ماكو اظهارداشت: با توجه به شرايط اقليمي و توپو گرافي منطقه بورالان ماكو متاسفانه از سالها پيش اين منطقه با پديده شن زايي مواجه بوده است كه تنها دستگاهي كه توانسته با اقتدار در اين منطقه با اين پديده مقابله کند اداره كل منابع طبيعي استان است.

علی پیرمرادی ادامه داد: در دو سال اخير با رايزنيهاي انجام شده طرح ترسيب كربن را به تصويب رسانديم و در يك سال اخير نيز توانستيم گام اول را در فاز اجرايي آن بگذاريم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر اين طرح نيازمند تزريق اعتبارات پيش بيني شده است كه ما اميدواريم با تعامل مناسب اداره كل و دفتر امور بيابان سازمان جنگل در سال جاري اعتبارات در نظر گرفته شده تخصيص يابد.

طرح ترسيب كربن طرحي است كه از سوي سازمان جنگلها ؛ مراتع و آبخيزداري كشور براي مقابله با پديده شن زايي و ارتقاء سطح كيفي عرصه هاي ملي به اجرا در آمده است كه دربورالان ماكودر مساحتي بالغ بر 68 هزار هكتار در اجرا مي شود.