هنرمندان صنایع دستی فاخرترین آثار هنری خود را با موضوع قرآن و عترت ارائه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی لباف خانیکی یکشنبه عصر در جمع خبرنگاران عنوان کرد: هنرمندان رشته های مختلف صنایع دستی در نهمین نمایشگاه بین المللی عترت و قرآن کریم در مشهد حضور خواهند یافت و فاخرترین آثار هنری خود با موضوع عترت و قرآن کریم را در این نمایشگاه ارائه خواهند کرد.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه که همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار خواهد شد افزود: هنرمندان خراسانی در رشته‌های گوناگونی مانند پرچم دوزی مذهبی، حکاکی روی سنگ، احجام چوبی، طلا کوبی، سفال و سرامیک، نازک کاری روی چوب، نگار گری، تذهیب، علامت سازی، معرق چوب، آثار چرمی در این نمایشگاه حضور خواهند یافت.

وی ابراز کرد: هنر تاثیر گذارترین روش برای انتقال مفاهیم دینی و قرآنی و ابزار هنر بهترین روش برای انتقال مفاهیم دینی و مفاهیم مرتبط با قرآن کریم است.

لباف خانیکی اظهار کرد: بین هنر و آموزه‌های دینی ارتباط بسیار تنگاتنگی وجود دارد و بیان مفاهیم دینی و انعکاس آن ها در قالب هنر و بازگویی آموزه‌های دینی به زبان هنر می‌تواند از تاثیرگذاری بیشتری برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در خراسان رضوی کارهای هنری زیبایی با استفاده از ابزار مهمی به نام هنر خلق شده که ویژگی‌های منحصرد به فردی دارند، عنوان کرد: هنرمندان خراسان رضوی هنرمندانی بزرگ هستند که آثار هنری آنها به ویژه آثار مرتبط با آموزه‌های دینی، آثاری به یاد ماندنی و منحصرد به فرد است.