ناظر فدراسیون جهانی در نماز جمعه تهران شرکت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران در چارچوب هفته ششم لیگ جهانی در روزهای جمعه و یکشنبه ششم و هشتم تیرماه در سالن 12 هزار نفری آزادی به مصاف تیم ملی والیبال لهستان می‌رود. عبدالهادی غزالی از کشور مراکش به عنوان ناظر فدراسیون جهانی بر این دو دیدار نظارت خواهد داشت.

طبق اعلام سایت فدراسیون والیبال، غزالی از مسئولان فدراسیون والیبال خواست تا در نماز جمعه این هفته تهران شرکت کند که به همراه حلیم شرعی نایب رییس فدراسیون و هومن باقری مدیر کمیته روابط بین‌الملل فدراسیون در نماز جمعه تهران شرکت کرد.

نماز جمعه این هفته شهر تهران به امامت حجت الاسلام والمسلمین خاتمی برگزار ‌شد. همچنین مهدی چمران عضو شورای اسلامی شهر تهران و حجت الاسلام والمسلمین رئیسی معاون اول قوه قضائیه سخنرانان پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران بودند.