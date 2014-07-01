به گزارش خبرنگارمهر، جعفر پاشایی سه شنبه در جلسه شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان اظهار داشت: آموزش و پرورش استان آمادگی دارد حتی در دور افتاده ترین روستا هم برای یک دانش آموز کلاس درس ایجاد کند به همین دلیل هیچ دانش آموزی نباید در خصوص تحصیل مشکلی داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به طرح سوادآموزی اولیای بی سواد دانش آموزان استان گفت: آموزش و پرورش استان گامی اساسی در جهت انسداد مبادی بی سوادی برداشته است که امیدواریم تمامی اقشار جامعه در این خصوص یاریگر این نهاد باشند.

پاشایی با اشاره به درپیش بودن جریان ثبت نام دانش آموزان در مدارس اظهار داشت: نظارت مستمر از جریان ثبت نام در مدارس انجام می شود تا اولیا دانش آموزان در این خصوص با مشکلی مواجه نشده و فرآیند ثبت نام به سادگی انجام شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه طی سال های اخیر روند ثبت نام دانش آموزان در مدارس بهتر شده و پس از این نیز تلاش خواهیم کرد اولیا دانش آموزان در جریان ثبت نام هیچ دغدغه ای نداشته باشند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان در پایان با اشاره به ضرورت عملی کردن موضوع تمرکززدایی در مدارس گفت: تمرکززدایی و ارتقا سطح کیفی مدیریت آموزشگاهی از سیاست های اجرایی مهم وزارت آموزش و پرورش در سال جاری است که در آموزش و پرورش استان نیز در جهت عملی کردن آن گام های موثری برداشته شده است.