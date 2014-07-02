به گزارش خبرنگار مهر، جعفر نخستین پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های عمران شهری تالش افزود: کرگانرود بزرگ‌ ترین رودخانه شهرستان تالش است که از کوه‌ های تالش سرچشمه می‌ گیرد و پس از عبور از وسط شهر تالش در شش کیلومتری شرق این شهر و در روستای قرق به دریای خزر می‌ ریزد.

وی همچنین تالش را یکی از شهرهای بسیار زیبایی کشور توصیف و بر ضرورت توسعه زیر ساخت های گردشگری در منطقه تاکید کرد.

شهردار تالش با بیان اینکه رودخانه ها به عنوان یک منبع بزرگ گردشگری به شمار می روند، گفت: از همه ظرفیت های این شهر باید برای توسعه گردشگری بهره گیری کرد.

وی در ادامه ساحل زیبایی قرق را یک موقعیت منحصر به فرد گردشگری دانست و افزود: ساحل ماسه‌ای و نرم قرق همه ساله پذیرای هزاران مسافر و گردشگر است.

نخستین تاکید کرد: ساحل قرق تالش به دلیل قابلیت ها و پتانسیل های فراوان این توانایی را دارد تا به یکی از کانون‌ های ویژه گردشگری گیلان و حتی کشور تبدیل و فرصت‌ های جدید سرمایه گذاری، توسعه و جذب گردشگر را فراهم آورد.

وی تصریح کرد: مناسب ترین بستر طبیعی برای توسعه صنعت گردشگری با بالاترین توانمندی طبیعی و جاذبه های متنوع گردشگری در تالش نهفته است.

شهردار تالش یادآورشد: تابلویی طبیعی و زیبا كه مناظر و چشم اندازهای طبیعی و زیبایی را از ساحل دریا و جلگه و كوه های پوشیده از جنگل را به نمایش گذاشته است.