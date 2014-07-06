جدایی طلبان اوکراین در دونتسک تجدید قوا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جدایی طلبان اوکراینی با تجدید قوا و سازماندهی مجدد در شر دونستک، اقدامات خود در شرق اوکراین را از سر می گیرند.

در همین رابطه جدایی طلبانی که روز گذشته از اسلاویانسک خارج شده بودند به همراه جدایی طلبان سایر شهرها به شهر دونتسک نقل مکان کرده اند تا پس از هماهنگی فعالیتهای خود را ادامه بدهند.

خبر خروج جدایی طلبان از شهر اسلاویانسک در حالی منتشرشد که صبح شنبه اعلام شد "پترو پوروشنکو" رئیس جمهور اوکراین فرمان انجام مذاکرات جدید با جدایی طلبان در شهر دونتسک را صادر کرده است.

در همین رابطه "آرسن آواکوف" وزیر کشور اوکراین، با انشتار پیامی در فیسبوک اعلام کرد: جدایی طلبان پس از به جا گذاشتن تلفات نظامی بسیار از اسلاویانسک خارج شده اند.

درگیری های نظامی در اوکراین در حالی ادامه دارد که دیروز جمعه گفتگوهایی میان مقامات اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان درباره بحران اوکراین انجام شد و پس از آن پوروشنکو از آمادگی خود برای برقراری مجدد آتش بس در شرق این کشور خبر داد.

خشونتها در اوکراین در حالی از سر گرفته می شود که در هفته گذشته آتش بس برقرار شده در اوکراین به پایان رسید و ارتش مجددا حملات خود به مواضع جدایی طلبان را از سر گرفت.

اوکراین از ماه نوامبر سال گذشته وارد بحران شده اما این بحران از سه ماه قبل وارد درگیری های نظامی شده و در این مدت افراد زیادی در این کشور کشته شده و تعداد زیادی نیز به روسیه مهاجرت کرده اند.