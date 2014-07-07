تاکید ارتش اوکراین بر ادامه حملات علیه جدائی طلبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ارتش اوکراین با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که به زودی مناطق بیشتری از شرق این کشور را از جدائی طلبان پس خواهد گرفت.

این بیانیه به دنبال خروج کامل جدائی طلبان از شهر اسلاویانسک صادر شده است. "پترو پورشنکو" رئیس جمهور اوکراین، خروج جدائی طلبان از این شهر را یک پیروزی بزرگ خوانده و مدعی شده که این پیروزی می تواند نقطه عطفی در تحولات این کشور باشد.

این در حالی است که روز گذشته اعلام شد جدایی طلبان اوکراینی با تجدید قوا و سازماندهی مجدد در شهر دونتسک، اقدامات خود در شرق اوکراین را از سر می گیرند.

در همین رابطه جدایی طلبانی که از اسلاویانسک خارج شده بودند به همراه همقطاران خود از سایر شهرها به شهر دونتسک نقل مکان کرده اند تا پس از هماهنگی فعالیتهای خود را ادامه بدهند.

خبر خروج جدایی طلبان از شهر اسلاویانسک در حالی منتشرشد که صبح شنبه اعلام شد "پترو پوروشنکو" رئیس جمهور اوکراین فرمان انجام مذاکرات جدید با جدایی طلبان در شهر دونتسک را صادر کرده است.

در همین رابطه "آرسن آواکوف" وزیر کشور اوکراین، با انشتار پیامی در فیسبوک اعلام کرد: جدایی طلبان پس از به جا گذاشتن تلفات نظامی بسیار از اسلاویانسک خارج شده اند.