فاصله ثروتمندان و فقرا در کشور زیاد شده است/ امنیت انفاق کننده در قیامت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی بعد از ظهر سهشنبه در میان زائران و مجاوران آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، در تفسیر سوره حدید، گفت: در این سوره دو فرمان وجود دارد اول به خدا و پیامبر(ص) ایمان آورید و دوم انفاق کنید.
وی با بیان اینکه فرد انفاق کننده نباید به خود ببالد و غرور وجودش فرا بگیرد، اظهار کرد: انسان نماینده و وارث اموال است و هرآنچه را که دارد از آن خداوند است.
این استاد حوزه با اشاره به اینکه خداوند فرموده است از آنچه به شما دادهایم انفاق کنید، افزود: انفاق کنندگان اجر فراوانی نزد پروردگار خواهند داشت.
در کشور فاصله اغنیا و فقرا از هم زیاد است
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: فقر و غنا، ثروتمند و فقیر همیشه در جامعه وجود داشتهاند و آنچه مهم است فاصله این دو گروه از هم است که متأسفانه در کشور ما فاصله طبقاتی ثروتمندان و فقرا زیاد است و ثروتمندان بسیار بالاتر از طبقه دیگر هستند.
حجت الاسلام رفیعی عنوان کرد: خداوند بزرگ برای کم کردن فاصله طبقاتی اغنیا و فقرا در جامعه دستور داده است انفاق کنید و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه، فشار نیامدن به فقرا و ایجاد انگیزه در ثروتمندان برای کمک به فقرا را از فواید انفاق کردن دانسته است.
وی با بیان اینکه آیات بسیاری در مورد انفاق در قرآن آمده و خداوند به این امر بندگان را تشویق میکند، گفت: کسی که چیزی را انفاق کند خداوند چندین برابر آن را به فرد انفاق کننده بر میگرداند و خداوند گفته است کسی که انفاق کند کارهایش را آسان خواهیم کرد.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به اینکه در روایات آمده هرکسی انفاق نماید روز قیامت نالان نیست و در امنیت خواهد بود، افزود: با این اوصاف نباید نسبت به امر انفاق بیتوجه بود.
وی با بیان آثار مثبتی که انفاق کردن در زندگی افراد میگذارد، تصریح کرد: انفاق قلب انسان را شاد میکند و موجب میشود فرد شاد وارد صحنه محشر شود.
حجت الاسلام رفیعی اظهار کرد: خوب است انسان در همه موارد انفاق کند و بسیار ناپسند است کسی که خود انفاق نمیکند و مانع انفاق کردن دیگران نیز میشود.
وی به آیات 261 تا 274 سوره بقره اشاره کرد که خداوند میفرماید: هرکسی از فقر میترسد و کمک نمیکند بداند که این وسوسهای از جانب شیطان است.
در اسلام مصادیق انفاق فراگیر و گسترده است
این کارشناس مسائل دین با بیان اینکه در دادن صدقه عجله کنید چرا که شیطان شما را وسوسه به ندادن میکند، گفت: انفاق فقط پول دادن و کمک مالی کردن نیست و در اسلام مصادیق انفاق فراگیر و گسترده است.
وی اصلاح و دوستی را یکی از بزرگترین مصادیق انفاق در جامعه دانست و عنوان کرد: کسانی که سخن چینی کنند، عیب برای مردم درست کنند و پشت سر مردم حرف بزنند سه ویژگی بدترین مردم از نظر رسول خدا است.
حجت الاسلام رفیعی ادامه داد: کسی که مردم را به کار خیر دعوت و هدایت کند از ثواب آن عمل خیر به او خواهد رسید و این هم نوعی انفاق است.
وی در پایان با اشاره به اینکه در اسلام مطلق کار خیر ارزش ندارد و انگیزه در کار خیر بسیار مهم است، گفت: کسی که از روی چشم و هم چشمی انفاق کند و برای ریا باشد ارزشی نزد پروردگار نخواهد داشت و انفاق شرایطی دارد از جمله اینکه مالی که قصد انفاق آن را دارید پاکیزه باشد، در انفاق انگیزه الهی داشته باشید و هیچگاه منت نگذارید و الویت سنچی کنید و امروز تشکیل خانواده و ازدواج در الویت برای انفاق است.
نظر شما