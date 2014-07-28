  1. استانها
۶ مرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۴۴

الهی پناه در گفتگو با مهر:

466 هزار هکتار از مراتع استان سمنان زیر پوشش بیمه‌ قرار گرفتند

سمنان - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول رابط بیمه محصولات کشاورزی اداره‌ کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: 466 هزار هکتار از طرح‏های مرتعداری قشلاقی این استان در سال زراعی 93ـ92 زیرپوشش بیمه قرار گرفته است.

سعید الهی پناه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه 466 هزار هکتار از مراتع استان سمنان زیر پوشش بیمه‌ای قرار گرفتند افزود: این میزان سطح بیمه شده در مقابل عرصه یک میلیون و 137 هزار هکتاری طرح‏های مرتعداری استان سمنان بسیار ناچیز است.

وی تصریح کرد: مجریان طرح‌های مرتعداری در استان سمنان باید نسبت به بیمه مراتع خود اقدام کنند.

کارشناس مسئول رابط بیمه محصولات کشاورزی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان سهم بیمه مرتع‏داران را 32 درصد برشمرد و یادآور شد: 68 درصد مابقی حق بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود و در صورتی که آنها مراتع خود را بیمه کنند، از مشوق‌های حمایتی از جمله تحویل نهاده‌ها – تسهیلات بانکی و ... برخوردار خواهند بود.

الهی پناه بیان داشت: باید اذعان کرد که با توجه به بالا بودن سطح مراتع سهم مرتع‏داران در پرداخت حق بیمه بالاست و بسیاری از مرتع‏داران توان پرداخت آن را ندارند.

وی با بیان اینکه می‌کوشیم تا پایان سال نزدیک به 500 هزار هکتار از مراتع استان سمنان زیرپوشش بیمه قرار گیرد، گفت: این امر منوط به حمایت‌ مرتع‏داران است و باید در این خصوص از سوی ارگان‌های ذی‏ربط فرهنگ‌سازی شود.

کارشناس مسئول رابط بیمه محصولات کشاورزی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با اشاره به اینکه وضعیت سمنان نسبت به سایر استان‌ها در پوشش بیمه‌ای مراتع نسبتاً مطلوب است، اظهار کرد: باید همه طرحهای مرتعداری واگذار شده زیرپوشش بیمه قرار گیرند؛ هر چند این امر زمان‌بر بوده و به مساعدت مسئولان و اشاعه فرهنگ بیمه بین مجریان طرح های مرتعداری نیاز دارد.

الهی پناه در پایان خاطرنشان کرد: با پیگیری های بعمل آمده و همکاری صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان غرامت ناشی از تنش خشکی در مراتع بیمه شده مربوط به سال زراعی 92-91  به تعداد 58 فقره طرح مرتعداری به مساحت 283 هزار و 383 هکتار و به مبلغ یک میلیارد و 323 میلیون و 704 هزار ریال به مجریان طرح های مرتعداری در سطح استان پرداخت شد.

کد خبر 2340004

