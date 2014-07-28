466 هزار هکتار از مراتع استان سمنان زیر پوشش بیمه‌ قرار گرفتند

سعید الهی پناه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه 466 هزار هکتار از مراتع استان سمنان زیر پوشش بیمهای قرار گرفتند افزود: این میزان سطح بیمه شده در مقابل عرصه یک میلیون و 137 هزار هکتاری طرحهای مرتعداری استان سمنان بسیار ناچیز است.
وی تصریح کرد: مجریان طرحهای مرتعداری در استان سمنان باید نسبت به بیمه مراتع خود اقدام کنند.
کارشناس مسئول رابط بیمه محصولات کشاورزی ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان سهم بیمه مرتعداران را 32 درصد برشمرد و یادآور شد: 68 درصد مابقی حق بیمه توسط دولت پرداخت میشود و در صورتی که آنها مراتع خود را بیمه کنند، از مشوقهای حمایتی از جمله تحویل نهادهها – تسهیلات بانکی و ... برخوردار خواهند بود.
الهی پناه بیان داشت: باید اذعان کرد که با توجه به بالا بودن سطح مراتع سهم مرتعداران در پرداخت حق بیمه بالاست و بسیاری از مرتعداران توان پرداخت آن را ندارند.
وی با بیان اینکه میکوشیم تا پایان سال نزدیک به 500 هزار هکتار از مراتع استان سمنان زیرپوشش بیمه قرار گیرد، گفت: این امر منوط به حمایت مرتعداران است و باید در این خصوص از سوی ارگانهای ذیربط فرهنگسازی شود.
کارشناس مسئول رابط بیمه محصولات کشاورزی ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با اشاره به اینکه وضعیت سمنان نسبت به سایر استانها در پوشش بیمهای مراتع نسبتاً مطلوب است، اظهار کرد: باید همه طرحهای مرتعداری واگذار شده زیرپوشش بیمه قرار گیرند؛ هر چند این امر زمانبر بوده و به مساعدت مسئولان و اشاعه فرهنگ بیمه بین مجریان طرح های مرتعداری نیاز دارد.
الهی پناه در پایان خاطرنشان کرد: با پیگیری های بعمل آمده و همکاری صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان غرامت ناشی از تنش خشکی در مراتع بیمه شده مربوط به سال زراعی 92-91 به تعداد 58 فقره طرح مرتعداری به مساحت 283 هزار و 383 هکتار و به مبلغ یک میلیارد و 323 میلیون و 704 هزار ریال به مجریان طرح های مرتعداری در سطح استان پرداخت شد.
نظر شما