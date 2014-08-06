به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور در ششمین سفر استانی خود در جمع مردم شهر کرد گفت: سلام و درود بر ساکنان بام ایران و مردمی که تمدن این منطقه و تمدن بخش بزرگی از ایران از کوه های سر به فلک کشیده زاگرس و منابع چشمه های آب جوشان و سرشاخه نهرهای مهم تمدن ساز ایران عزیز هستند، این جا سرزمین مردم دلاوری است که تاریخ سرزمین ما به ایثار و دلاوری و قهرمانی آنها اتصال دارد.

وی با اشاره به سالروز پیروزی جنبش مشروطه گفت : این جنبش سرآغاز آزادی از استبداد، قانونگرایی و سرآغاز تمدنی نوین در ایران عزیز بود که در پیروزی جنبش بزرگ مشروطیت این دیار و این سرزمین و عشایر این منطقه نقش تاثیرگذار داشتند، دیروز سالروز امضای فرمان مشروطه بود و کیست که نداند بزرگان، علما و عشایر و مردم فداکار این سرزمین چه نقش بزرگی را برای آن تحول و انقلاب بزرگ ایفا کردند.

روحانی ادامه داد: بیش از 100 سال از آن زمان می گذرد اما عشایر و ایلات و بزرگان و نخبگان سرزمین ما همان ویژگی را دارند و ایستادگی در برابر انواع استعمار، مداخلات خارجی و حرکت در مسیر قانون گرایی را ادامه خواهند داد.

رئیس جمهور گفت: آن روز در برابر استبداد و استعمار ایستادید و سپس در انقلاب اسلامی نقش بزرگ خود را ایفا نموده و در دفاع مقدس همه دلاوری های شما مردم، سرداران، جوانان و عشایر را مشاهده کردند.

وی افزود: بسیار خرسندم که یادآوری کنم اولین استانی که سال گذشته برای تبلیغات انتخاباتی انتخاب کردم استان چهارمحال بختیاری بود، پارسال در آغاز تبلیغات در شهر کرد گفتم که من خواستم از بام ایران با مردم ایران حرف بزنم و سخن بگویم.

روحانی ادامه داد: امروز به همان شهر عزیز و همان دیار پرافتخار برگشتم تا به شما مردم بگویم به عهد پارسالم پایبندم و پای هر آن چه پارسال در سخنرانی شهر کرد گفتم ایستاده ام.

رئیس جمهور گفت: با هم مسیر پیشرفت و تعالی و ترقی ایران عزیز و به ویژه بام ایران یعنی شهر کرد و چهارمحال بختیاری ر پیش خواهیم برد تا فقر و مشکلات از ایران و این دیار و منطقه رخت بر بندد.

وی با اشاره به راه تاریخی پیش رو خاطرنشان کرد: وحدت یکپارچکی، برادری، راه تاریخی ما است که خوشبختانه این دیار و این استان سرزمین برادری، اخوت اقوام، طوایف و عشایر گوناگون است.

در ادامه رئیس جمهور با بیان اینکه همه ما می دانیم که نه تنها ایران که امروز منطقه ما و دنیای اسلام با معضلات فراوانی مواجه است، ادامه داد: مردم ایران در روز های اخیر و یک ماه گذشته مقاومت دلیرانه مردم بزرگ و صبور غزه و فلسطین را مورد حمایت قرار دادند.

روحانی اظهار داشت: کار شما مردم ایران برای حمایت از مسلمانان؛ برای آنهایی که کودکان و زنانشان در برابر بمب های اهدایی استکبار قرار دارند و به دست ظالمانه ترین گروه خونخوار کشته می شوند اما با وجود همه اینها ایستادگی و مقابله کردند و پیروز شدند و خواهند شد، ستودنی است.

وی تاکید کرد: مردم ایران از روز اول در کنار مظلومان عالم ؛ مردم فلسطین مردم لبنان سوریه و عراق؛ بودند و امروز هم هستند هیچکس تردید ندارد آن دلسوزی که از این زمین به عتبات عالیات و قبور ائمه اطهار که جان ما فدای مسیرشان و خواسته‌شان است هیچ جای دنیا وجود ندارد و افتخار ما این است که مسلمان و رهرو راه اهل بیت هستیم.

روحانی اظهار داشت: این مردم بزرگ دلیر و مقاوم نه تنها برای منافع ایران که برای منافع جهان اسلام و مظلومان عالم تلاش می کنند.

وی با اشاره به سالروز آغاز به کار دولت گفت: حدود یک سال است که این دولت برآمده از رای شما، با پشتیبانی شما کار را شروع کرده و امروز افتخار می کند که در مسائل مهم کشور گام های اولیه را برداشته است.

رئیس جمهور افزود: دولت در زمینه مسائل اقتصادی، سیاست خارجی و سیاست داخلی، مسائل فرهنگی و اجتماعی گام های روشن و آشکاری ر با کمک شما مردم، هدایت های رهبری و لطف و عنایت خداوند برداشته است.

وی با بیان اینکه امروز سیاست خارجی ایران با دیروز متفاوت است، ادامه داد: در سیاست خارجی شما دیدید که دولت در برابر ظالمان، اموال مردم را از قدرت های بزرگ که آن را مسدود کرده بودند، گرفت و امروز حداقل 7 میلیارد دلار از چنگ آن بیرون کشیده است و این اولین گامی است که این دولت برداشته است و قدم های بعدی را نیز با کمک ملت برخواهد داشت.

روحانی با تاکید بر اینکه دنیا می داند که تهدید و تحریم در برابر ملت بزرگ ایران تاثیرگذار نیست، گفت: ما نرمش قهرمانانه خواهیم داشت و همان طور که رهبری فرمودند نرمش ذلیلانه ممنوع است. تسلیم در برابر قدرت های بزرگ ممنوع است اما با منطق، استدلال سخن گفتن از طریق معیارهای اسلامی، قرآنی و سیره پیامبر، امام حسن مجتبی (ع)، امام رضا (ع) و ائمه اطهار است و ما با استدلال و منطق حقوق مردم را بازپس می گیریم.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به اقدامات اساسی دولت در طول یکسال گذشته تصریح کرد: امروز اقتصاد نسبت به سال گذشته ثبات و آرامش بیشتری گرفته است و مردم دیگر برای خریدن ارز خارجی و سکه حرص نمی زنند و امروز دیگر کسی آنها را به عنوان ذخیره به خانه و زیر تشک هدایت نمی کند.

وی با بیان اینکه در زمینه اقتصادی، ثبات ایجاد شده است، گفت: هم در مغازه ها و هم در بازار ارز و بورس و سکه و طلا این ثبات و آرامش ایجاد شده و این ثبات زمینه را برای سرمایه گذاری فراهم کرده است و امروز سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به سمت ایران حرکت می کند.

روحانی گفت: در همین استان دهها طرح در دست بررسی است تا سرمایه گذاری آن شروع شود و شما در آینده نزدیک شاهد چهارمحال و بختیاری جدید و استانی توسعه یافته خواهید بود.

رئیس جمهور با بیان اینکه کشور ما از لحاظ آب مشکلاتی دارد، اظهار داشت: مردم ما مردمی عدالت جو، بزرگوار و همزیست با دیگران هستند و شما بدانید اگر طرحی به مردم این استان و چشمه سارهای آن لطمه وارد می کند این دولت مانع آن می شود.

وی ادامه داد: همان طور که به مردم خوزستان در سفر استانی گفتم تمام سرشاخه های کارون و زاینده رود، آن گاه که برای آب آشامیدنی باشد به همه استان های مسیر راه تعلق دارد و ما ملتی طرفدار حق و عدالت هستیم و باید همه از آب آشامیدنی استفاده کنند. اما آنچه که استفاده دیگر مطرح باشد، دیگر آنجا بحث حساب و کتاب است و عادلانه باید عمل شود.

رئیس جمهور خطاب به مردم چهار محال و بختیاری گفت: از شما خواهش می کنم نسبت به مسئله آب نگرانی نداشته باشید و بدانید که نظام بر مبنای عدل و حق کارها را پیش خواهد برد.

روحانی با توصیه ای به مردم ایران نسبت به صرفه جویی در مسئله آب، گفت: ما باید از طریق علمی از آب استفاده کنیم چرا که کشور ما بر روی کمربند خشکی قرار گرفته است و خشکسالی های چند سال اخیر نیز مزید بر علت شده است بنابراین باید به بهترین نحو از آب استفاده کنیم.

وی یکی از مشکلات استان چهار محال و بختیاری را مسئله آب شرب دانست و گفت: یکی از طرح هایی که در این سفر داریم طرح" بن – بروجن" است که آب آشامیدنی را از بن به شهرکرد و در نهایت به بروجن متصل می کند و همه شهرهای مسیر راه نیز از این طرح بهره مند خواهند شد. البته این طرح چند ساله است و یک روزه اجرایی نمی شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه وزارت نیرو قول داده است که تا پایان سال 95 طرح "بن – بروجن" را اجرایی سازد، تصریح کرد: البته طرح هایی دیگر همچون طرح ونک و سد لردگان نیز در دستور کار است که اجرایی خواهد شد.

روحانی ایجاد راه آهن شهرکرد به اهواز را از دیگر طرح های دولت برای استان چهارمحال و بختیاری نام برد و گفت: اصفهان را از طریق شهرکرد به خوزستان و اهواز متصل خواهیم کرد و این راه آهن موجب آبادانی استان چهارمحال و بختیاری می شود.

وی گفت: این طرح بیش از یک میلیارد دلار هزینه دارد و ما تصمیم به اجرایی کردن این طرح داریم و امروز آن را اعلام می کنیم و به وزارت مسکن و راه و شهرسازی ابلاغ شده که این طرح به عنوان طرح مصوب دولت باید آغاز شود.

رئیس جمهور تصریح کرد: طرح راه آهن شهرکرد- خوزستان هفت ساله است اما من از همین جا به مسئولان ذیربط می گویم باید تلاش کنند تا این طرح 5 ساله به پایان برسد.

روحانی تکمیل فولاد، آهن اسفنجی را سومین طرح دولت یازدهم برای استان چهارمحال و بختیاری نام برد و گفت: این طرح در سال 94 و 95 اجرایی عملیاتی خواهد شد که برای اجرایی کردن آن صندوق توسعه ملی هم کمک خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به چهارمین طرح دولت برای استان چهار محال و بختیاری ادامه داد: این استان باید مرکز قطب گردشگری شود و این همان قولی است که من در سخنرانی تبلیغاتی سال گذشته ام در شهرکرد دادم. و از همین جا به دستگاههای ذیربط و میراث فرهنگی اعلام می کنم که باید طرح جامع گردشگری را برای این استان تا پایان سال تهیه و تصویب کنند و این طرح با کمک بخش خصوصی و کمک صندوق توسعه ملی آغاز شود.

رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری این استان ادامه داد: در همین تعطیلات عید فطر بیش از یک میلیون گردشگر به این استان آمده اند و این طرح موجب اشتغالزایی نیز خواهد شد.

روحانی ادامه داد: غیر از چهار طرحی که مطرح کردم 79 پروژه نیز برای این استان در نظر گرفته شده است که 76 تای آن در سال 93 و 3 پروژه دیگر در سال 94 اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

وی با اشاره به اهتمام دولت برای اجرایی ساختن طرح جامع سلامت گفت: دولت اهمیت ویژه ای به مسئله سلامت و بیمه می دهد و در طول یکی دو ماه گذشته نیز طرح تحول سلامت را اجرایی کرده است و تاکنون تمام مردم ایران زیر پوشش بیمه درمانی قرار گرفته اند و هر کسی بیمه نشده است نیز می تواند ثبت نام کند.

روحانی با بیان اینکه همه مردم ایران از طرح جدید تحول سلامت برخوردار خواهند شد، گفت: تا دو ماه پیش بیش از 37 درصد مخارج بیمارستان را مردم پرداخت می کردند اما طبق آخرین اخباری که وزارت بهداشت اعلام کرده است خرج مردم در بیمارستان ها در شهرها 7 درصد و در روستاها 5 درصد شده است.