بیش از ۸۰ میلیارد تومان پروژه در خشکبیجار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم تهیدست معاون فرماندار رشت ظهر پنجشنبه همزمان با پنجمین روز از دهه مبارک فجر، در آئین افتتاح پروژههای بخش خشکبیجار با تبریک ایامالله دهه فجر اظهار کرد: رویکرد دولت وفاق ملی، توسعه متوازن در مناطق شهری و روستایی است و پروژههای اجراشده در بخش خشکبیجار بر اساس نیازهای اولویتدار مردم و با مشارکت دستگاههای اجرایی مختلف عملیاتی شده است.
وی با تشریح پروژههای حوزه راه افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پنج پروژه آسفالت راه روستایی به طول حدود پنج کیلومتر و ۷۰۰ متر با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد و ۳۴۱ میلیون تومان اجرا کرده است.
معاون فرماندار رشت ادامه داد: اداره راهداری و حملونقل جادهای نیز با اجرای دو پروژه به طول حدود هشت کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیارد تومان، نقش مؤثری در بهبود راههای ارتباطی بخش خشکبیجار داشته است.
تهیدست با اشاره به اقدامات شهرداری خشکبیجار گفت: شهرداری این شهر در قالب سه پروژه، عملیات آسفالت معابر شهری را به مساحت حدود ۲۴ هزار مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اجرا کرده است.
وی در ادامه به پروژههای حوزه انرژی و ارتباطات اشاره کرد و افزود: در بخش برق، ۲۱ پروژه تقویت و توسعه شبکه شامل اجرای ۳۵۰ متر خط ۲۰ کیلوولت هوایی، احداث هفت دستگاه ترانسفورماتور و اجرای ۳۰ کیلومتر کابل خودنگهدار با نصب ۲۰۱ پایه، با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به بهرهبرداری رسیده است.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری رشت اضافه کرد: در حوزه مخابرات نیز یک پروژه راهاندازی سایت تلفن همراه با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان افتتاح شد که نقش مهمی در بهبود پوشش ارتباطی منطقه دارد.
وی همچنین به دیگر پروژههای افتتاحشده اشاره کرد و گفت: افتتاح یک باب ساختمان دهیاری با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان، یک واحد مسکن محرومین با اعتبار ۶۰۰ میلیون تومان و دو طرح چمن مصنوعی با اعتباری بالغ بر ۹۰۰ میلیون تومان از دیگر پروژههای بهرهبرداریشده در این ایام است.
در ادامه این مراسم، سیده زهرا زوار موسوی بخشدار خشکبیجار با قدردانی از همراهی دستگاههای اجرایی اظهار کرد: تمرکز مدیریت بخش بر ارتقای زیرساختهای اساسی از جمله برق، آب و آسفالت و رفع دغدغههای مردم است.
وی افزود: پروژههای عمرانی در شهر خشکبیجار و روستاهای تابعه از جمله جیرسرویشکا، ویشکا، باغچهبنه، روفچاه، مریدان، جورکویه، جیرکویه، تمل، رودپشت، سرخشکی، تازهآباد، نوشر، آلمان، شیشهگوراب، امینآباد، ولیآباد، گیلوامخله و چپرپرد اجرا و به بهرهبرداری رسیدهاند و روند توسعه زیرساختها در این مناطق با جدیت ادامه دارد.
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