«رقص باد» و رئالیسم جادویی؛ ماجرای «موقعیت مهدی» چه بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری فیلم «رقص باد» در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر، روز ۱۶ بهمن در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.
سید جواد حسینی کارگردان، ابوالفضل صفری تهیه کننده، حامد بدخشانفر طراح صحنه، شهرزاد نصر طراح لباس و پربسا ناهیدپور تدوینگر در این نشست حاضر بودند.
اجرای این نشست را سونیا پوریامین عهدهدار بود.
کارگردان «رقص باد» در ابتدا در مورد فرایند شکلگیری فیلم توضیح داد: چند سالی است که در سینمای ایران، عمده عزیزانی که قصد ساخت اولین فیلم سینمایی خود را دارند، یا باید کمدی بسازند، یا اجتماعی جنوب شهری و یا فیلمی با رگههای سیاسی، من تصمیم گرفتم سراغ فیلمی در ژانری بروم که کمتر مورد توجه واقع شده است، فیلمی در فضای رئالیسم جادویی.
تهیه کننده فیلم نیز ضمن ابراز تسلیت به خانوادههای درگذشتگان وقایع اخیر، در مورد دلایل اعتماد به کارگردان و فیلم، عنوان کرد: این فیلم حاصل همکاری ۱۵ ساله من با سید جواد حسینی است. ایشان به عنوان دستیار اول و برنامهریز در آثار ما حضور داشتند، تا رسیدیم به سریال «الگوریتم» که سریال سنگینی بود و به جواد وعده دادم در صورتی که در مقام کارگردان دوم، از پس این پروژه بربیاید، میتواند فیلم سینمایی خود را در دفتر تولید کند.
حسینی درباره سرمایهگذاری ارگانی در این فیلم، اظهار کرد: این فیلم صد در صد با بودجه شخصی ساخته شده است. ما از تجانس جنگ با عروسی یونس استفاده کردیم و هیچ بودجهای از جایی گرفته نشده است.
صفری درمورد دلایل اعتماد به این ژانر کمتر دیده شده در تلفیق با جنگ، تصریح کرد: ما بنا بود فیلمی برمبنای کهن الگوی پدر بسازیم و همزمان با پیشتولید، با وقوع جنگ، حس کردیم که نمیتوانیم بدون واکنش به جنگ، فیلم را تولید کنیم.
حسینی در پاسخ به پرسشی مبنی بر نبود داستان در فیلم، گفت: فیلم داستان داشت و من یک، یک خطی ساده را تبدیل کردم به یک فیلم ۹۰ دقیقهای؛ «پدری میآید دخترش را شوهر میدهد و میرود».
صفری درباره هدف و فلسفه از تولید «رقص باد» بیان کرد: فیلم تماما خیالی است، موقعیت مکانی خیال است، شخصیتها خیالی است. ما به جادوی تصویر و خیالی بودن، نیاز داشتیم، به همین دلیل به جنوب سفر کردیم.
طراح لباس «رقص باد» نیز درمورد طراحیهای لباس این فیلم، مطرح کرد: این فیلم برای من خیلی ارزشمند بود و جلسات متعددی داشتیم. ما سعی کردیم که بر رئالیسم جادویی بمانیم. کوشیدیم که زنانگیها در قالبی مینیمال که در خدمت روایت باشد، اتفاق بیفتد.
صفری در پاسخ به پرسشی درباره فیلم «موقعیت مهدی» که با نام حبیبالله والینژاد به عنوان تهیه کننده موفق به کسب جایزه شد اما در سوابق نام وی به عنوان تهیه کننده این فیلم تلقی میشود، یادآور شد: چیزی تحت عنوان «موقعیت مهدی» وجود نداشت، فیلمی بود به عنوان «موقعیت حمید» که پس از آن قرار بود سریالی به عنوان «عاشورا» تولید شود. آقای حجازیفر به عنوان بازیگر دعوت شد، سپس بحث تولید فیلم «موقعیت مهدی» مطرح شد. در ادامه ایشان به عنوان کارگردان و نویسنده معرفی شد. در میانه فیلمبرداری در مرداد، به دلیل گرما، تعطیلی ناخواستهای مطرح شد، در این بین آقای حجازیفر ریشهای خود را بدون توجه به راکورد نقش مهدی باکری زد. سپس من تصادفی کردم و روی تخت بیمارستان افتادم.
وی ادامه داد: در این موقعیت توسط آقای حجازیفر سواستفادهای اتقاق افتاد. در آن زمان تمامی هزینههایی را که آقای حبیبالله والینژاد برای پروژه انجام داد، ریال به ریال از من گرفتند. در نهایت بنا شد که نام من بعد از حبیبالله والینژاد به عنوان تهیه کننده دوم درج شود که آقای منوچهر شاهسواری دبیر وقت جشنواره، نامهای به آقای ایلبیگی برای صدور پروانه ساخت زدد که حتما نام تهیه کننده دوم درج شود. در نهایت به دلیل سانحه پیشآمده برای من، این چالشها پیش آمد.
حسینی درمورد حمایت داوود میرباقری، اظهار کرد: ایشان به طور کامل من را مورد حمایت قرار داد و بستری مهیا کرد که بتوانم این فیلم را کار کنم. حتی تا همین امروز حمایت ایشان ادامه داشته است.
وی درمورد پالت رنگی فیلم، عنوان کرد: سعی کردیم به سراغ رنگهای لخت برویم و گفتند که این رنگها خارجی پسند است و ما هم از این احتمال استفاده کردیم.
صفری در پایان درمورد فرایند همکاری با حسین مهکام به عنوان فیلمنامهنویس گفت: ما تنها یک ایده یک خطی به حسین مهکام دادیم و پس از آن هرچیزی که خلق شد، زحمت قلم او است.
