به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید دادگر ظهر پنجشنبه در جلسه تکریم و معارفه معاون فرهنگی و اجتماعی جدید فرماندهی انتظامی استان گلستان، با تبریک میلاد منجی عالم بشریت (عج) و تقارن آن با ایام‌الله دهه مبارک فجر، اظهار کرد: امروز در حساس‌ترین مقطع انقلاب شکوهمند اسلامی قرار داریم و لازم است با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها در راستای تحقق جهاد کبیره تبیین تلاش کنیم.

وی با اشاره به حوادث و ناآرامی‌های اخیر افزود: آشوب‌های گذشته در واقع نوعی کودتای مدرن بود و در شرایط فعلی، رسالت اصلی ما آمادگی همه‌جانبه برای مواجهه با شرایط پیش‌رو است؛ به‌گونه‌ای که هر فرد در هر جایگاهی باید در میان خانواده و اطرافیان خود نسبت به جهاد تبیین ایفای نقش کند.

فرمانده انتظامی استان گلستان، غفلت از فضای مجازی را خطایی جبران‌ناپذیر دانست و گفت: باید از ظرفیت کارشناسان، نخبگان و صاحب‌نظران برای آگاهی‌بخشی و تنویر افکار عمومی به بهترین شکل استفاده شود.

دادگر با بیان اینکه جنگ امروز، جنگ شناختی است، اظهار کرد: رصد تحولات اجتماعی، تولید محتوای هدفمند، اقدامات پیش‌دستانه و فعالیت‌های مکمل فرهنگی و اجتماعی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای عملیات روانی و افزایش سطح آگاهی اقشار مختلف جامعه داشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به پلیس تأکید کرد و گفت: مأموریت‌های اجتماعی امروز به اندازه پلیس فتا و پلیس اطلاعات اهمیت دارد و در این حوزه، روایت اول نقشی کلیدی و اثرگذار ایفا می‌کند.

در این مراسم، از زحمات سرهنگ علیرضا نصیری قدردانی و علی بهرامی به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی جدید فرماندهی انتظامی استان گلستان معرفی شد.