نوار سبز بلوار مدرس یزد در پنجمین روز از دهه فجر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم محی‌الدینی، ظهر پنجشنبه در حاشیه افتتاح و کلنگ‌زنی چندین طرح عمرانی و شهری در یزد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پنجمین روز از دهه فجر، یک طرح شهری در منطقه ۲ یزد افتتاح و عملیات اجرایی دو طرح دیگر نیز آغاز شد.

وی افزود: طرح نوار سبز بلوار مدرس از جمله پروژه‌هایی است که امروز در زمینی به مساحت یک و نیم هکتار در مجاورت بافت محلی شهر در منطقه بلوار مدرس یزد به بهره‌برداری رسید.

شهردار یزد تصریح کرد: این طرح شامل فضای بازی کودکان، محوطه‌سازی، مبلمان فضای سبز و تأمین روشنایی است که با اعتبار ۱۷ میلیارد تومان راه‌اندازی شده است.

محی‌الدینی خاطرنشان کرد: همچنین محوطه‌سازی مقبره شهدای گمنام پارک بزرگ شهر به مساحت ۲ هزار مترمربع و بلوار شهید ابراهیمی‌ترک به طول ۲/۷ کیلومتر، از دیگر طرح‌هایی بود که امروز عملیات اجرایی آن آغاز شد.

وی تأکید کرد: این اقدامات در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه خدمات شهری انجام شده و شهرداری یزد در ادامه این روند، پروژه‌های دیگری را نیز در دست اجرا دارد.