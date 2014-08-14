تیم قهرمان کشتی ایران برابر منتخب آفریقا پيروز شد

به گزارش خبرگزاري مهر، تیم گاز مازندران قهرمان مرحله نخست رقابتهای کشتی آزاد جایزه بزرگ باشگاه‌های کشور و تیم منتخب کشتی آزاد آفریقا عصر امروز پنجشنبه به مصاف هم رفتند که در پایان تیم گاز مازندران با نتیجه 5 بر 2 از سد حریف آفریقایی خود گذشت.

بر اين اساس نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است:

57 کیلوگرم: مهران رضازاده، برنده - ویلسون ابی کی وی نیمو (12 - 2)

65 کیلوگرم: شهریار تقوی، برنده - نصرالله لالوچ (11 - صفر)

70 کیلوگرم: صائب کلانتری، برنده - ایاد ابراهیم (9 - 7)

74 کیلوگرم: مهدی زمانی - ولادمیر مایرگرالد، برنده (5 -7)

86 کیلوگرم: سیدمحمد ساداتی - محمد ذق لول، برنده (1 - 3)

97 کیلوگرم: سعید ریاحی، برنده - سوسو تاماراوا (12- 2)

125 کیلوگرم: جعفر شمس ناتری، برنده - سلیم طرابلسی (4 - صفر ضربه فنی)

این رقابتها در هفت وزن برگزار شد.