  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۳ مرداد ۱۳۹۳، ۲۰:۳۵

تورنمنت دوستی ایران و آفریقا‌- تهران؛

تیم قهرمان کشتی ایران برابر منتخب آفریقا پيروز شد

تیم قهرمان کشتی ایران برابر منتخب آفریقا پيروز شد

تیم گاز مازندران، قهرمان مرحله نخست رقابتهای کشتی آزاد جایزه بزرگ باشگاه‌های کشور مقابل تیم منتخب آفریقا به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاري مهر، تیم گاز مازندران قهرمان مرحله نخست رقابتهای کشتی آزاد جایزه بزرگ باشگاه‌های کشور و تیم منتخب کشتی آزاد آفریقا عصر امروز پنجشنبه به مصاف هم رفتند که در پایان تیم گاز مازندران با نتیجه 5 بر 2 از سد حریف آفریقایی خود گذشت.

بر اين اساس نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است:

57 کیلوگرم: مهران رضازاده، برنده - ویلسون ابی کی وی نیمو (12 - 2)
65 کیلوگرم: شهریار تقوی، برنده - نصرالله لالوچ  (11 - صفر)
70 کیلوگرم: صائب کلانتری، برنده - ایاد ابراهیم (9 - 7)
74 کیلوگرم: مهدی زمانی - ولادمیر مایرگرالد، برنده (5 -7)
86 کیلوگرم: سیدمحمد ساداتی - محمد ذق لول، برنده (1 - 3)
97 کیلوگرم: سعید ریاحی، برنده - سوسو تاماراوا (12- 2)
125 کیلوگرم: جعفر شمس ناتری، برنده - سلیم طرابلسی (4 - صفر ضربه فنی)

این رقابتها در هفت وزن برگزار شد.

کد مطلب 2350033

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها