تغییرات در کادرفنی تیم فوتبال پیکان صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پیکان تهران، طی چند روز اخیر صحبتها و شایعاتی در مورد باشگاه پیکان در برخی رسانهها مطرح شده که این باشگاه ارائه برخی توضیحات زیر را در خصوص این موارد ضروری میداند:
"با وجود اینکه در حال حاضر تنها 3 هفته از مسابقات لیگ برتر گذشته که به معنای 10 درصد از کل بازیهای فصل است، متاسفانه شایعاتی در برخی رسانهها به چشم میخورد مبنی بر وجود ارادهای برای ایجاد یرخی تغییرات. باشگاه پیکان با صراحت کامل اعلام میکند چنین بحثی به هیچ وجه در این باشگاه وجود نداشته و شایعات مطرح شده نیز کذب و بیاساس است.
این باشگاه با برنامهریزی و بر اساس معیارهای مشخص، اقدام به امضای قرارداد با اعضای کادر فنی و تک تک بازیکنانش کرده و با اعتقاد و ایمان کامل روی انتخاب خود ایستاده و از آن حمایت میکند. این باشگاه حمایت و پشتیبانی کامل خود از جناب آقای منصور ابراهیمزاده، تمامی اعضای کادر فنی و تمامی بازیکنانش را اعلام میدارد.
ضمن اینکه در 3 هفته گذشته نیز پیکان نتایج قابل قبولی گرفته و معتقدیم در ادامه فصل نیز به هماهنگی بیشتری دست یافته و با کسب پیروزیهای پرتعداد، انتظارات را به طور کامل برآورده خواهد کرد. به همین دلیل از تمامی رسانههای گرامی تقاضا دارد از انتشار اخبار نا درست و بیپایه و اساس خودداری کرده و منابع رسمی باشگاه را به عنوان منبع خبری خود مد نظر قرار داده و بر اساس رسالت خود، تنها اخبار درست و موثق را منتشر کنند."
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