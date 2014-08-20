یک شکارچی در درگیری با محیط بانان فارس کشته شد

کیوان هوشمند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس اطلاعات دریافتی روز چهارشنبه گذشته ۱۳۹۳/۵/۲۲ محیط بانان شهرستان قیر و کارزین در استان فارس متوجه حضور شکارچیان در عرصه های طبیعی شده و پس از گشت و کنترل منطقه با یک خودروی مشکوک مواجه شده و آنرا متوقف کردند.

به گفته وی، مامورین به تفتیش داخل اتومبیل پرداخته و در جریان بازرسی از خوردو لاشه دو عدد کبک و یک اسلحه شکاری کشف می شود.

هوشمند اظهار داشت: زمانیکه مامورین قصد بازداشت شکارچیان را داشتند یکی از سرنشینان خودرو به قصد فرار ابتدا با محیط بانان گلاویز شده و سپس با پای پیاده اقدام به فرار می کند.

مدیر دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران تصریح کرد: در این حین یکی از محیط بانان شلیک می کند و گلوله شلیک شده از اسلحه کلاشینکف محیط بان از ناحیه پشت مستقیما به قلب فردی که در حال دویدن و فرار بوده برخورد و متاسفانه منجر به مرگ وی می شود.

وی افزود: او که جوانی ۲۹ ساله، متاهل و دارای یک فرزند سه ماه بوده است روز پنجشنبه در زادگاهش در یکی از روستاهای منطقه به خاک سپرده شد.

بر اساس گزارشات واصله نیروهای محیط زیست و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس در مراسم خاکسپاری و مراسم سوم مرحوم که دوروز قبل (یکشنبه) برگزار شد حاضر شده و از خانواده آن مرحوم دلجویی کردند.

محیط بان عامل شلیک نیز که از ماموران قدیمی و دارای بیش از بیست سال سابقه خدمت می باشد پس از این حادثه با دستور مقام قضایی و تا زمان تکمیل تحقیقات روانه بازداشتگاه شده است.