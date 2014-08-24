به گزارش خبرنگار مهر، حدود 385 روز از روی کار آمدن دولت یازدهم می گذرد، روزی که احمدی نژاد کرسی ریاست جمهوری را به روحانی داد تا اول مرد دولت یازدهم با کلیدهایش مشغول باز کردن قفلها در کشور شود، دولتی که در اولین صد روز فعالیتش بی پرده با مردم سخن گفت از وضعیتی که پیش روی دولتمردانش قرار داشت.

استان مرکزی هم دولت یازدهم را با حضور استاندار منتخب این دولت یعنی محمد حسین مقیمی از 20 مهر 92 شروع کرد، مردی که وقتی آمد اوضاع استان به تبعیت از وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور اوضاع خوبی نبود، شاید هم به واسطه بافت صنعتی و کارگری به مراتب قفلهایی که پیش روی نماینده عالی دولت قرار داشتند قفلهایی نبود که با هر کلیدی باز شود کمی چاشنی صبر می خواست و تدبیر....مولفه هایی که به اذعان خیلی ها در وجود استاندار منتخب وجود داشت.

ورود مقیمی به استان مرکزی همزمان با اوج اعتراضهای مردمی به آلودگی هوا بود و شاید این حجم اعتراضات و انعکاس آن در شبکه های داخلی و خارجی بود که استاندار جدید در روزهای اول حضورش به صورت ضرب العجل بانوی سبز کشور را میهمان کلان شهر اراک کرد تا به مردم استان و بخصوص مرکز استان نشان دهد تجربه کاری و سنی استاندار منتخب بیهوده زبانزد همه نبوده است، تیزبینی و نکته سنجی استاندار مرکزی در اولویت بخشی به مطالبات مردمی استان مرکزی در آن روزها به حق قابل تحسین بود.

سفری که علاوه بر برگزاری هر 15 روز یکبار جلسات کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک، چاره اندیشی پیرامون تالاب کویری میقان، از سرگیری اجرای طرح فضای سبز اراک از دیگر مصوبات قابل توجه آن بود.

اگرچه اقدامات دیگری در این مدت در راستای کاهش آلودگی هوای اراک نیز صورت گرفته و آن گازرسانی به کوره های آجر پزی، تامین گاز نیروگاه، توزیع بنزین پاک در کلانشهر اراک و پیگیری مسئولان در خصوص تعطیلی دیگ های آلاینده ایرالکو و تاکید بر ضرورت اجرای طرح انتقال واحد پخت آند این کارخانه صورت گرفته است اما باید قبول کرد آنچه از ابتدای دولت یازدهم تاکنون برای رسیدن به هوای پاک اتفاق افتاده اقدامات زیربنایی بوده است و تا حصول نتیجه خیلی جای کار وجود دارد.

حوزه بهداشت و درمان استان یک سال را با مُسکن های دولت گذراند

به هنگام روی کار آمدن دولت یازدهم تقویت حوزه بهداشت و درمان و رفع مشکلات مردم در این حوزه از دیگر مطالبات مردم استان مرکزی و کلان شهر اراک از دولت و نماینده آن در استان بود، بخشی که یکسالی را با مُسکن های دولت گذرانده است.

حوزه ای که با بدهکاری میلیاردی اش تمام درهای بخش درمانی را قفل کرده بود، وضعیتی که نه تنها مردم را که این بار پزشکان، پرستاران و کارمندان حوزه بهداشت و درمان را هم نالان کرده بود.

مشکلاتی که خوشبختانه بخشی از آنها با درایت دولت در آستانه سال 93 با پرداخت بدهکاری های دانشگاه علوم پزشکی حل شد اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب در این بخش نیز دولتی ها باید کارهای بسیاری انجام دهند و از مهمترین اقداماتی که به عنوان یک اولویت باید مورد توجه استاندار باشد تعیین تکلیف پروژه بیمارستان ولیعصر اراک است پروژه ای که عدم اجرایش باعث شده تا خدمات بهداشتی و درمانی خیلی به چشم حداقل مردم مرکز استان نیاید.

بیمارستانی که استاندار مرکزی از آن به عنوان پیشانی بخش بهداشت و درمان شهر اراک یاد کرده و معتقد است تلاش در جهت تسریع در اجرای پروژه نوسازی ساختمان بیمارستان در اولویت کاری مدیریت استان است.

ارتقای سطح بهداشتی و درمانی استان از اولویت های اساسی مدیریت استان

محمد حسین مقیمی در گفتگو با مهر با بیان این که ارتقاء سطح بهداشتی و درمانی استان از اولویت های اساسی مدیریت استان است گفت: در این مسیر، دست نیاز به سمت خیرین همیشه در صحنه نیز دراز می کنیم.

وی با اشاره به تخصیص 85 میلیارد ریال اعتبارات دولتی طی سال جاری برای اجرای پروژه ولیعصر گفت: اعتبارات دولتی به هیچ وجه پاسخگوی نیاز این پروژه نیست و تکمیل آن بدون کمک خیرین امکانپذیر نیست.

بعد از موضوع آلودگی هوا و حوزه بهداشت و درمان، رفع مشکلات حوزه صنعت مطالبه دیگر استان مرکزی در دولت یازدهم بوده و هست. بخشی که به جرات می توان به عنوان هویت استان مرکزی یاد کرد، هویتی که از یک سو به علت بی توجهی به مبانی قانونی در حوزه اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری صنعت به بخش خصوصی کمرش شکست از سوی دیگر در پی بی تدبیری سالهای اخیر و تحریمهای اقتصادی دیگر توانی برای ناله کشیدن ندارد.

باز کردن گره های کور صنعت استان در یک سال شدنی نیست

اگر چه محمدحسین مقیمی بلافاصله بعد از حضورش شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی را راه اندازی کرد اما باز کردن گره های کوری که بر کلاف صنعت استان نشسته در یک سال شدنی نیست.

استاندار مرکزی با بیان این که مشکلات صنعت ناشی از سوء مدیریتها در گذشته و تصمیمات اشتباهی است که در این بخش اتخاذ شده است معتقد است دستگاه‌های نظارتی و بانک‌ها موظفند در صورت بدهکاری غیرعمد صنایع و تولیدکنندگان از آنان حمایت کنند.

نشست نماینده عالی دولت در استان مرکزی در یک سال اخیر با نمایندگان دیگر بخشهای مختلف در استان مرکزی از جمله دانشگاه ها نیز برگزار شده که در این زمینه مقیمی با بیان این که باید از ظرفیت علمی دانشگاه های استان در جهت حل مشکلات پیش روی استان بلاخص حوزه صنعتی استفاده کرد معتقد است دانشگاهها بازوان توانای مدیران استان در پژوهشهای علمی و علت یابی مسائل هستند.

دولت در کاهش نرخ تورم موفق بوده است

استاندار استان مرکزی در گفتگو با خبرنگارمهر از موفقیت دولت در کاهش نرخ تورم در کشور ابراز خرسندی کرد و گفت: دولت یازدهم با در اولویت قرار دادن حل مشکلات اقتصادی و کاهش نرخ تورم در طول یک سال اخیر موفق شد ضمن کاهش نرخ تورم آرامش اقتصادی را در جامعه حکمفرما کند که این امر موجبات دلگرمی مردم را در پی داشته است.

مقیمی در بخش دیگر سخنان خود با تاکید بر ضرورت توجه به حوزه صادرات و توسعه این بخش در کشور و استان مرکزی گفت: استان مرکزی از استانهای توانمند در حوزه تولید محصولات صنعتی و کشاورزی است که باید توجه به حوزه صادرات و سهم خواهی خویش از بازارهای جهانی را افزایش دهد.

640 پروژه زینت بخش هفته دولت در استان مرکزی

حالا بیش از یک سال از روی کار امدن دولت یازدهم و حدود یک سال از فعالیت مقیمی به عنوان استاندار مرکزی می گذرد و اولین هفته دولت کشور در دولت یازدهم با افتتاح بالغ بر 640 پروژه در استان مرکزی گرامیداشته می شود.

استاندار استان مرکزی با اعلام این خبر افزود:از مجموع 640 پروژه فوق 378 پروژه ها توسط دستگاههای اجرایی، 223 پروژه توسط بخشداریها و دهیاریها و 39 پروژه توسط فرمانداریها و شهرداریها اجرا و آماده بهره برداری شده اند.

مقیمی یادآور شد: با اجرای این پروژه ها در بخشهای مختلف صنعتی، کشاورزی، راه ، شهرسازی، آب ،برق، گاز و خدمات ، بالغ بر یک هزار و 37 فرصت شغلی جدید در استان مرکزی ایجاد شده است.

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گزارش: فاطمه عسگری نیا