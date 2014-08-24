جایگاه تک منظوره سوخت خمین افتتاح شد

استاندار مرکزی نیز با بیان اینکه دولت به تعهدات اصلی خود در دفاع و تحقق اهداف کشور در عرصه بین المللی عمل کرده است گفت: نش زدایی در چارچوب سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی امنیت ملی و همکاری و تعامل سازنده با همه کشورها بجز آمریکا از مهمترین دستاوردهای دولت در یک سال گذشته بوده است.

استاندار مرکزی ابراز کرد: در تمامی مذاکرات هسته‌ای و غیر هسته‌ای نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با اقتدار از اهداف این نظام حمایت کردند که جای تقدیر دارد.

وی ادامه داد: اجرای سیاست‌های اعتدالی در جهت آرامش بخشی به جامعه، جلوگیری از افراط و تفریط، حضور مردم در اداره کشور و استفاده از نظرات آنها، فراهم کردن شرایط برای همکاری همه احزاب سیاسی و قانونی، دفاع از حقوق شهروندی مردم از جمله اقدامات دولت در راستای توجه به مسائل داخلی کشور بوده است.

استاندار مرکزی افزود: حضور سازمانهای مردم نهاد در برنامه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و استفاده از آنها در محقق شدن اهداف دولت نشان از عزم دولت برای حضور و مشارکت مردم در سرنوشت خودشان است که جای تقدیر دارد.

مقیمی توجه به ایجاد توزان منطقه ای را از دیگر اهداف دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: در ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه ماده ای تصویب گردید که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری اعتباری برای ایجاد توازن منطقه ای پیش بینی نماید، که امسال علی رغم کمبود اعتبار برای هر شهرستان 10 میلیارد تومان اختصاص یافت.

اعتبار برای شهرستان خمین به میزان 10 هزار و دویست میلیون تومان

وی اضافه کرد: این اعتبار برای شهرستان خمین به میزان 10 هزار و دویست میلیون تومان تخصیص داده شده که امیدواریم بتواند کمبودها را در این شهرستان مرتفع و به توسعه آن کمک نماید.

استاندار مرکزی با اشاره به اجرای طرح فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها، اظهار کرد: این طرح با کمترین تورم و انحراف از قانون اجرا شد در صورتیکه در مرحله اول اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، انحراف از قانون وجود داشت.

مقیمی عنوان کرد: در فاز اول هدفمندسازی یارانه ها باید 30 درصد از درآمد حاصل از صرفه جوئی از محل یارانه ها در اختیار بخش تولید قرار می گرفت که کاهش یافت و به 20 درصد رسیدکه با افزایش قیمت حاملهای انرژی پس از گذشت چند ماه واحدهای تولیدی با رکود مواجه شدند که در دولت دکتر روحانی فعال سازی واحدهای تعطیل یا نیمه فعال از مهمترین اهداف دولت در نظر گرفته شد.

وی تصریح کرد: با فعال شدن واحدهای تعطیل یا نیمه فعال در سطح استان نرخ بیکاری از 12.5 درصد به 7.2درصد کاهش یافت.

استاندار مرکزی با اشاره به توجه دولت به بخش کشاورزی، بیان کرد: دولت 10 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی را به آب،خاک و کشاورزی اختصاص داده است.

مقیمی کاهش نرخ تورم را مرهون حمایتهای مقام معظم رهبری، مشارکت مردم و تلاش دولت عنوان کرد و گفت: دولت کار خود را با تورم 45 درصدی که در کشور وجود داشت آغاز کرد و امروز توانسته آن را به 25 درصد برساند .

وی اشاره کرد: عزم دولت و قوه قضائیه برای برخورد با مفاسد اقتصادی جدی است و مسئولین هم باید به انجام فعالیتهای سالم فکر کنند و اجازاه ندهند تا راه برای فعالیتهای غیر قانونی و غیر شرعی باز شود.

استاندار مرکزی بیان کرد: در سال 92 تخصیص به طرحهای عمرانی و استانی زیر 18 درصد بود که امروز به طرحهای عمرانی ملی 70 درصد و عمرانی استانی 40 درصد اعتبار اختصاص داده شده است .

مقیمی با بیان اینکه مهمترین اولولیت شهرستان خمین توسعه صنعتی است،خاطر نشان کرد: همه باید برای فعال شدن طرح های عمرانی در شهرستان خمین تلاش کنند تا مشکلات این شهرستان کمتر شود و طرح های صنعتی نیز به نتیجه برسند و از رکود خارج شوند.

پروژه های آبرسانی بهره برداری شده خمین شامل مخزن پنج هزار متر مکعبی، دوحلقه چاه برای تامین آب شهر و اجرای 2/5 کیلومتر خط انتقال به قطرهای 200 و 250 میلی متر است. 30 هزار نفر جمعیت بهره بردار دارد و اعتبار هزینه شده آن 20 هزار میلیون ريال است.