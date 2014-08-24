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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۷:۰۳

زندیه وکیلی خبر داد:

بهره برداری از 640 طرح عمرانی و اقتصادی در استان مرکزی

بهره برداری از 640 طرح عمرانی و اقتصادی در استان مرکزی

اراک- خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار مرکزی از بهره برداری از 640 طرح عمرانی و اقتصادی در استان همزمان با هفته دولت خبر داد وگفت: این طرح ها در حوزه های مختلف عمرانی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی است که در طول هفته دولت در شهرستانهای 12 گانه استان به بهره برداری می رسد.

مهدی زندیه وکیلی در گفتگو با مهر افزود: برای طراحی اجرا و بهره برداری این 640 طرح چهار هزار و 400 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده که برای هزارو 37 نفر شغل ایجاد می کند.

وی همچنین از بهره برداری از چهار طرح صنعتی بزرگ در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این طرح ها که شامل یک واحد فولاد سازی دو کارخانه تولید کاغذ و یک کارخانه تولید قفل است که با 10 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری ساخته و آماده بهره برداری است که پس از تامین اعتبارات مورد نیاز سرمایه در گردش از طریق تسهیلات بزودی به بهره برداری می رسد و برای 1500 نفر شغل ایجاد می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از بهره برداری از 47 طرح کشاورزی خبر داد و تصریح کرد: این طرحهای کشاورزی همزمان با هفته دولت با شعار کشاورزی ، امنیت غذایی، آرامش و امید در استان  به بهره برداری می رسد.


 

کد مطلب 2356311

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