بهره برداری از 640 طرح عمرانی و اقتصادی در استان مرکزی

مهدی زندیه وکیلی در گفتگو با مهر افزود: برای طراحی اجرا و بهره برداری این 640 طرح چهار هزار و 400 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده که برای هزارو 37 نفر شغل ایجاد می کند.

وی همچنین از بهره برداری از چهار طرح صنعتی بزرگ در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این طرح ها که شامل یک واحد فولاد سازی دو کارخانه تولید کاغذ و یک کارخانه تولید قفل است که با 10 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری ساخته و آماده بهره برداری است که پس از تامین اعتبارات مورد نیاز سرمایه در گردش از طریق تسهیلات بزودی به بهره برداری می رسد و برای 1500 نفر شغل ایجاد می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از بهره برداری از 47 طرح کشاورزی خبر داد و تصریح کرد: این طرحهای کشاورزی همزمان با هفته دولت با شعار کشاورزی ، امنیت غذایی، آرامش و امید در استان به بهره برداری می رسد.

زندیه وکیلی افزود: این طرح ها شامل16 طرح در بخش آب و خاک ، 18 طرح تولیدات دام، طیور و شیلات، پنج طرح پرورش ماهی ، سه واحد گلخانه ای و پنج واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی است که در مجموع برای اجرای آن 369 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است که از این میزان 5.11میلیارد ریال اعتبارات دولتی، 224 میلیارد ریال تسهیلات بانکی و مابقی از محل آورده متقاضیان می باشد.

وی گفت: احداث کانال‌های آبیاری، لایروبی قنوات، توسعه سیستم‌های نوین آبیاری، بهره‌برداری از واحدهای مرغداری گوشتی و تخم‌گذار و مجتمع گاو شیری است.

معاون عمرانی استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این طرح ها 801 خانوار از مزایای آن بهره مند و 282 شغل بصورت مستقیم ایجاد خواهد شد.

وی گفت:افزایش راندمان انتقال آب در مسیرهای آبیاری به دو تا 5.2 برابر، افزاتیش بهره برداری از منابع آب و افزایش تولیدات دامی و باغبانی از جمله مزایای اجرای این طرح هاست.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع طرح‌ها 11 پروژه در شهرستان اراک، چهار پروژه زرندیه، چهار پروژه در شازند، 12 پروژه در ساوه، دو پروژه در خنداب، دو پروژه در فراهان، سه پروژه در کمیجان، دو پروژه در آشتیان، سه پروژه در دلیجان، دو پروژه در محلات، یک پروژه در خمین و پروژه در تفرش به بهره‌برداری می‌رسد.