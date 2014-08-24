بهره برداری از 640 طرح عمرانی و اقتصادی در استان مرکزی

مهدی زندیه وکیلی در گفتگو با مهر افزود: برای طراحی اجرا و بهره برداری این 640 طرح چهار هزار و 400 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده که برای هزارو 37 نفر شغل ایجاد می کند.
وی همچنین از بهره برداری از چهار طرح صنعتی بزرگ در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این طرح ها که شامل یک واحد فولاد سازی دو کارخانه تولید کاغذ و یک کارخانه تولید قفل است که با 10 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری ساخته و آماده بهره برداری است که پس از تامین اعتبارات مورد نیاز سرمایه در گردش از طریق تسهیلات بزودی به بهره برداری می رسد و برای 1500 نفر شغل ایجاد می کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از بهره برداری از 47 طرح کشاورزی خبر داد و تصریح کرد: این طرحهای کشاورزی همزمان با هفته دولت با شعار کشاورزی ، امنیت غذایی، آرامش و امید در استان به بهره برداری می رسد.
همزمان با هفته دولت عملیات اصلاح شبکه های فرسوده فشار ضعیف برق استان مرکزی و افتتاح پروژه های شرکت توزیع نیروی برق استان آغاز شد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: اصلاح شبکه های فرسوده فشار ضعیف با اولویت مناطق سردسیر در راستای تعمیرات دوره ای شبکه توزیع برق در سراسر استان آغاز شده و در اراک این طرح در شهرک ولیعصر و کوی علی بن ابی طالب کلید خورد
شبیهی اعتبار این بخش را 15 میلیارد تومان عنوان کرد.
وی به پروژه های هفته دولت اشاره کرد و گفت 31 پروژه برق رسانی در استان با اعتباری بالغ بر 52 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.
شبیهی درخصوص تعویض کنتورهای انالوگ به دیجیتال هم گفت : در راستای اصلاح سیستم های اندازه گیری 27 هزار کنتور انالوگ به دیجیتال تعویض می شوند که برای اجرای این طرح 30 میلیارد ریال برای مدت زمانی 8 ماه پیش بینی شده است.
وی افزود : با اجرای این طرح میزان کنتورهای دیجیتال از 35 درصد به 42 درصد افزایش می یابد.
مهندس شبیهی به راه اندازی استقرار سیستم جامع یکپارچه خدمات مشترکین نیز در این هفته اشاره کرد و گفت: با راه اندازی و اجرای ان خدمات غیر حضوری برق در استان افزایش می یابد.
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