نتایج مرحله اول مسابقات اسلالوم دستجات کشور اعلام شد

احمد بهاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مرحله اول مسابقات اسلالوم در باشگاه تپه نوردان سرزمین ایرانیان اراک برگزار شد، افزود: در این رقابت ها 60 نفر حضور داشتند.

وی با بیان اینکه ورزشکاران از پنج استان با یکدیگر رقابت کردند، گفت: در اولین مرحله مسابقات اسلالوم دستجات آزاد کشور شرکت کنندگان از استان های تهران، البرز، مرکزی، قزوین و آذربایجان غربی با یکدیگر رقابت کردند.

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان مرکزی با بیان اینکه در این رقابت ها شرکت کنندگان در سه کلاس با یکدیگر رقابت کردند، ادامه داد: این مسابقات در سه کلاس بانوان، آقایان و حرفه ای برگزار شد.

بهاری اضافه کرد: در کلاس بانوان خانم ها «محبی»، «همایون فر» و مهماندوست به ترتیب مقام اول تا سوم را از آن خود کردند.

وی اظهار کرد: در کلاس آقایان مجتبی آبلو، رضا برقیان و مهرداد سیا منوری به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.

رییس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان مرکزی گفت: علیرضا سلمانی، علی مقیمی و علی فیاص آبادی به ترتیب مقام اول تا سوم مرحله اول مسابقات اسلالوم دستجات آزاد کشور را به خود اختصاص دادند.

بهاری با بیان اینکه مرحله دوم این مسابقات مهر ماه سال جاری برگزار می شود، افزود: در مرحله سوم نیز علاوه بر حکم قهمرمانی و مدال جوایز نقدی به نفرات برتر اهدا می شود.