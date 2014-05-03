اعلام نتایج دومین دوره مسابقات موتور کراس استان مرکزی

احمد بهاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دومین دوره مسابقات موتور کراس جام شهیدان شیری و شهیدان منصوری با حضور موتورسواران استان برگزار شد.

وی با بیان اینکه این مسابقات در پنج کلاس برگزار شد گفت: حاج موسی شیری از اراک، حمیدرضا حسینی از دلیجان و غلام حسین خلیلی از اراک به ترتیب نفرات اول تا سوم کلاس 250 پیشکسوتان شدند.

رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان مرکزی ادامه داد: در کلاس 450 پیشکسوتان محمود مجیدی از اراک، داریوش بارانی اراک و حسین دلاوری از دلیجان مقام اول تا سوم را از آن خود کردند.

بهاری اضافه کرد: مقام اول تا سوم کلاس 450 جوانان نیز به ترتیب به مجید شاملو از شازند، علی حسنی از دلیجان و رضا جدایی از اراک تعلق گرفت.

وی اظهار کرد: در کلاس 250 جوانان بهروز رحیمی از اراک، هادی کارخانه از شازند و حسین شرفی از محلات مقام اول تا سوم را کسب کردند.

رییس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان مرکزی تصریح کرد: محمد خدادادی از شازند، علی محترمی از خمین و احسان ملک حسینی از اراک نیز در کلاس 80 سی سی موفق به کسب مقام اول تا سوم شدند.

بهاری از برنامه سه ماهه هیات موتور سواری و اتومبیل رانی استان مرکزی خبر داد و گفت: 23 اردیبهشت مسابقات اسلالوم، دوم خرداد مسابقات کراس چند جانبه، نهم خرداد مسابقات موتور تریل و 23 خرداد مسابقات آفرود در استان مرکزی برگزار می شود.

