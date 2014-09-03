غلبه حاشیه ها بر متن یک افتتاحیه/ مسکن مهر در خرم آباد بازهم خبرساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان این افتتاحیه که ظهر امروز چهارشنبه برگزار شد مدیرعامل تعاونی مسکن مهر لشگر 84 در سخنانی گفت که تمامی واحدهای مسکن مهر تعاونی لشگر 84 خرم آباد دارای آسانسور بوده و امکانات پکیج آنها مهیا است.

سرهنگ رجب زاده یادآور شد: همچنین سیستم خنک کننده مدرن روز، پنجره های دوجداره، محوطه سازی مطلوب، حصار کشی و نورافشانی در حد ایده آل از دیگر امکانات مجموعه است.

این صحبت های مدیرعامل تعاونی مسکن لشگر 84 با واکنش تند متقاضیان این سایت مواجه شد به طوریکه آنها از خبرنگاران خواستند واقعیات موجود در این مجموعه را انعکاس دهند.

آنطور که از شواهد و قرائن برمی آمد واحدهای مسکن مهر تعاونی لشگر 84 خرم آباد در مهر ماه سال گذشته به اکثر متقاضیان واگذار شده بود بطوریکه وجود درختان انگور موجود در این سایت که توسط ساکنین کاشته شده بود، نمای نه چندان تمیز مجموعه فدک، و اظهارات ساکنان این موضوع را تایید می کرد.

یکی از ساکنین مجموعه فدک در این رابطه به خبرنگاران گفت: تعاونی لشگر 84 قرار بود در روز اول بابت ساخت هر مترمربع از متقاضیان 350 هزار تومان بگیرد که این مبلغ به 900 هزار تومان افزایش یافت به طوریکه برای تحویل واحدها حدود 80 میلیون تومان از متقاضیان پول گرفتند.

وی نبود آب آشامیدنی را یکی از مشکلات اساسی ساکنین این مجموعه دانست و افزود: قطعی آب به گونه ای است که روزانه ساعت ها آب نداریم و ناچار هستیم آب را با دبه از مناطق دیگر به واحدها منتقل کنیم.

یکی دیگر از ساکنین مجموعه گفت: سیستم فاضلاب مجموعه نیز دارای مشکلات زیادی است و فاضلاب واحدهای بالا روی سر اهالی ساختمان چکه می کند.

وی از آسانسورهای این سایت تحت عنوان تونل وحشت یاد کرد و اضافه کرد: وضعیت آسانسورها به گونه ای نامطلوب است که ساکنین جرات استفاده از آنها را ندارند و هراز گاهی یکی از آنها به طبقات پایین تر سقوط می کند.

این متقاضی عدم وجود سیستم گرمایشی و سرمایشی در داخل راهروهای مجموعه فدک را یکی دیگر از مشکلات این مجموعه برشمرد و افزود: این مجموعه با مشکلاتی از جمله نبود نگهبان برای تامین امنیت ساکنین، عدم سیستم روشنایی مناسب، عدم وجود فضای سبز در داخل محوطه و عدم سنگفرش محوطه مواجه است.

یکی از همسران نظامی ساکن در این مجموعه نیز به بیان مشکلات موجود پرداخت و گفت: درب سرویس های بهداشتی واحدها چوبی بوده که شکل نامطلوبی به منازل داده است و درهای ورودی آپارتمان ها نیز غیر ایمن است بطوریکه ترس سرقت از منازل مانع از خروج اهالی از ساختمان شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان نیز که در جریان این افتتاحیه حضور داشت پس از شنیدن مشکلات ساکنین این سایت گفت: تمامی مشکلات مطرح شده قابل حل بوده و در دستور کار قرا خواهد گرفت.

علی کورانی فر اظهار داشت: خدمات گسترده ای طی سالهای اخیر توسط مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است و هم اکنون نیز پروژه های زیادی برای توسعه عمران و آبادانی استان در دستور کار دولت قرار دارد.

وی ساخت مسکن برای متقاضیان را یکی از اقدامات دولت دانست و افزود: دولت یازدهم تمام توان خود را برای تکمیل پروژه های مسکن مهر و تحویل آن ها به متقاضیان به کار خواهد گرفت.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان با تاکیدبر ضرورت پیگیری متولیان امر برای رفع مشکلات ساکنان این واحدها، تصریح کرد: دولتمردان وظیفه دارند در جمع مردم حضور پیدا کرده و در راستای رفع مشکلات مطرح شده توسط آنها گام بردارند.