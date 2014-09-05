شروط داعش برای خروج زنان از منزل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، یک منبع محلی در منطقه "عنه" در استان الانبار امروز اعلام کرد گروه تروریستی داعش برای خروج زنان از منزل شروطی را تعیین کرده است که همین امر باعث شده است بازارها و اماکن تجاری و خرید از حضور زنان خالی باشد.

این منبع که خواست نامش فاش نشود افزود: تروریست های داعش که بر منطقه عنه در 220 کیلومتری غرب الرمادی سیطره پیدا کرده اند شروطی را برای خروج زنان از منزل تعیین کرده اند که به موجب آن زنان باید نقاب بزنند و دست و پاهای آنها پوشیده باشد.

از دیگر شروط این است که زنان حق ندارند بدون همسر یا یکی از نزدیکان خود به مراکز تجاری و خرید و گردشگاه ها بروند. در همین راستا یک مقام محلی در استان نینوا اعلام کرد: گروه تروریستی داعش در برخی مناطق تحت سیطره خود در عراق فتواهایی صادر کرده است و همین امر موجب اختلاف شدید میان رهبران این گروه شده است.

این مقام افزود: از جمله این فتواها ممنوعیت استفاده از اینترنت و گوشی های همراه هوشمند است. تروریست های داعش پیش از این دستورالعمل هایی را برای ساکنان مناطق تحت اشغال خود صادر کرده بودند. به عنوان مثال استفاده از لباس افغانی برای اهالی شهر موصل و جمع آوری لباس هایی غیر از این در سطح شهر از جمله قوانین ظالمانه داعش است.