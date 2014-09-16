محمدسعید ایزدی در گفتگو با مهر با اشاره به بازتدوین سندملی راهبردی بازآفرینی پایدار محدوده های بافت فرسوده، اظهار داشت: مطالعات و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی 14 شهر به مساحت 45 هزار هکتار انجام شده است.

وی با بیان اینکه مشارکت در تهیه طرح بهسازی و نوسازی در 8 شهر با کمک شهرداری ها به مساحت 1990 هکتار هم از دیگر اقدامات در حوزه بافت های فرسوده بوده است، بیان کرد: این طرح ها در ستادهای استان و کمیسیون ماده 5 هر استان تصویب شد.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به برنامه های دولت در بخش مسکن اجتماعی اشاره کرد و افزود: برنامه‌های دولت در بخش مسکن اجتماعی - حمایتی با طرح ها و برنامه‌های بهسازی و نوسازی محلات فرودست همراستا شده است که براین اساس با استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده این برنامه‌ها به اجرا برسد.

وی به تهیه بسته‌های تشویقی - حمایتی دولت برای پرداخت وام نوسازی و وام ودیعه مسکن اشاره کرد و افزود: برای سیاست گذاری در بخش بافت های فرسوده در آینده، کارگروه تدوین برنامه ششم توسعه در بخش بهسازی و نوسازی شهری راه اندازی شده است.

ایزدی تصریح کرد: طرح جامع مسکن در محدوده‌های هدف در قالب برنامه اسکان پایا که به نوسازی محله‌ای با رویکرد توانمندسازی و مشارکت ساکنان می‌پردازد هم تهیه شده است.