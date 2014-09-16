به گزارش خبرنگار مهر، حضرت حجت الاسلام محسن حيدري پيش از ظهر امروز در دومين مجمع سالانه بسيج فرهنگيان سالانه خوزستان كه در تالار فردوسي ناحيه يك اهواز برگزار شده بود اظهار كرد: خوشحالم كه 60 درصد از فرهنگيان خوزستان بسيجي هستند. جريان تكفيري بحث روز جامعه بوده كه قشر بسيجيان نيز بايد به اين مسئله بسيار اهميت داده و براي آگاه سازي مردم در اين زمينه فعاليت كنند.

وي افزود: بايد بدانيم كه حقيقت جريان تكفيري چيست و آمريكايي كه خودش داعش را تشكيل داده چرا اكنون سنگ مبارزه با آن را سينه مي زند. در حقيقت جريان تكفيري عبارت است از انحراف فكري كه دامن گير امت اسلامي شده است.

نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبري تصريح كرد: متاسفانه گروهي فقط خودشان را مسلمان مي دانند و ساير افراد رو به قبله را غير مسلمان عنوان كرده و با اين كار خون و مال آن ها را مباه مي دانند.

حيدري خاطرنشان كرد: اين جريان هاي تكفيري سابقه بسيار طولاني داشته و ريشه در صدر اسلام دارد. قرآن با اشارات روشن هشدارهاي لازم را در مورد تشكيل اين جريانات داده كه براي مثال به مي توان از آيه 94 سوره نسا نام برد.

وي عنوان كرد: خوارج نيز هر كسي كه امام علي (ع) را مسلمان و اميرالمومنين مي دانستند كافر تلقي كرده و به قتل مي رساندند. امام علي (ع) نيز در ارتباط با جريان هاي تكفيري فرمودند تا وقتي جهل و هواي نفس در بين مسلمان باشد خوارج همچنان ادامه دارند.

نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبري بيان كرد: عربستان، قطر، كويت و سوريه خودشان از داعش حمايت مي كردند و اكنون چون روحيه بسيجي در عراق تشكيل شده و از توانايي آنها مي ترسند مقابل داعش ايستادند. اينها از ترس ورود ضربه نهايي به داعش توسط بسيج مردم عراق خودشان مقابل داعش ايستادند.

حيدري يادآور شد: كشورهاي استكبار مي دانند كه اگر نيروهاي بسيجي عراق توانمند شوند ديگر اجازه هيچ دست درازي به خاك كشورشان را نمي دهند. اين جريان ها عددي نبوده كه شعار تكفيري مي دهند. همچنين نمي توانند هيچ غلطي بكنند ولي با حمايت استكبار مي توانند موج ايجاد كنند.

وي تاكيد كرد: بعيد نيست در آينده موجي ديگري را ايجاد كنند بنابراين تمام مردم و مسئولان خوزستان بايد هوشيار باشند. بايد كاري كنيم كه قبل از رشد و پيدا كردن طرفداران در اين استان بتوانيم با سلاح قلم و زبان نطفه آن ها را بخشكانيم.