سرگردانی یک کشتی اسرائیلی در آمریکا به دلیل اعتراضات ضد صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پس از آنکه اعتراضات ضد اسرائیلی مردم اوکلند مانع پهلو گرفتن کشتی اسرائیلی در بندر این شهر شد، کشتی ذکر شده راهی لس آنجلس شده تا شاید بتواند در بندر این شهر پهلو گرفته و محموله خود را تحویل بدهد.

مردم شهر اوکلند طی روزهای گذشته با برپائی تجمعاتی نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی در حملات اخیر به غزه اعتراض کردند که همین امر پهلو گرفتن این کشتی در بندر آن را با مشکل مواجه کرد.

در نتیجه عصر روز گذشته این کشتی راهی لس آنجلس شد. این وضعیت در حالی رخ می دهد که "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در آمریکا به سر می برد.

بر اساس این گزارش، هر چند دولت‎مردان آمریکا از محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی طفره می روند اما برخی از مردم این کشور در زمان حملات و حتی پس از آن با برگزاری تجمعاتی خشم خود را سران این رژیم و افدامات نظامیان آن علام می کردند.