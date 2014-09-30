به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، سعید عبدولی پس از کسب عنوان سومی و مدال برنز بازیهای آسیایی در مورد ناداوری در دیدار نیمه نهایی برابر حریف کره جنوبی گفت: کجای دنیا دیده اید که یک کشتی گیر 24 امتیاز بگیرد اما بازنده شود. به نظرم داوران ایرانی برای ما کاری نمی کنند اما ببینید داوران دیگر کشورها برای ورزشکارانشان چکار می کنند.

وی ادامه داد:نمی دانم چه گناهی کردم که این اتفاقات همیشه برای من رخ می دهد. تنها مشکل این است که داوران ما از جایشان بلند نشدند مبادا درجه هایشان در اتحادیه جهانی کشتی تنزل پیدا کند. متاسفانه داوران ایرانی کاری برای ورزشکاران نمی کنند.

عبدولی با تاکید بر اینکه کجای دنیا فن فیتو را قبول نمی کنند گفت: از مردم خوب کشورم طلب بخشش دارم. من تمام تلاشم را کردم تا به مدال طلا برسم اما شرمنده مردم و خانواده ام شدم.