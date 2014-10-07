تعامل بیشتر بین نیروی انتظامی و شورای شهر آبادان

فرشید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: نیروی انتظامی شهرستان آبادان عملکرد قابل قبولی را از خود داشته است و هر چه همکاری نیروی انتظامی و مردم بیشتر باشد شهری امن تر خواهیم داشت.



وی خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با متخلفین، مبارزه با مواد مخدر و همکاری با مدیریت شهری می‌ تواند نقش به سزایی در بهبود امنیت شهر آبادان داشته باشد.



عضو شورای اسلامی شهر آبادان با اشاره به لزوم همکاری نیروی انتظامی و شهرداری آبادان، افزود: نیروی انتظامی آبادان در خصوص ساماندهی دستفروشان، واحدهای اجرایی و همچنین تملکات باید با شهرداری همکاری کند.



بهشتی با اشاره به واقع شدن شهر آبادان در محدوده منطقه آزاد اروند ادامه داد: با توجه به اینکه شهر آبادان در محدوده سازمان منطقه آزاد اروند قرار دارد، وظیفه نیروی انتظامی آبادان دشوارتر شده است زیرا بر افراد خارجی که در آبادان حضور پیدا می‌کنند، باید نظارت شود.



وی عنوان کرد: اولین شرط سرمایه ‌گذاری امنیت پایدار است و چنانچه امنیت نباشد فرصت ‌های سرمایه‌ گذاری از بین می‌رود که خوشبختانه نیروی انتظامی شهر آبادان در این خصوص اقدامات خوبی را انجام داده است.



عضو شورای اسلامی شهر آبادان با اشاره به مراکز عرضه قلیان در آبادان، تصریح کرد: نیروی انتظامی شهرستان آبادان باید با جدیت و قاطعانه آن‌ ها را جمع‌آوری کند.



بهشتی ابراز کرد: امنیتی که در شهر آبادان است نتایج زحمات تلاشگران نیروی انتظامی این شهر بوده که به صورت شبانه ‌روزی از جان گذشتگی می‌ کنند.



رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر آبادان تاکید کرد: به طور حتم برای کنترل ترافیک در سطح آبادان، اداره راهنمایی و رانندگی آبادان باید با کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر آبادان همکاری کند.