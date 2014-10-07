به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز در مراسم اختتامیه اولین همایش ملی روز روستا كه در سالن اجلاس سران كشورهای اسلامی برگزار شد، یكی از معضلات امروز كشور را تغییر كاربری اراضی كشاورزی عنوان كرد و افزود: عده ای برای استفاده های نابجا، اراضی مطلوب كشاورزی كه از خاك و امكانات آبیاری مناسبی برخوردار هستند را به قیمت ناچیز از كشاورزان می خرند و با زدوبندهایی كه با مدیران این مناطق می كنند، دست به اقداماتی همچون ویلاسازی و سایر استفاده های نابجا می زنند.



معاون اول رئیس جمهور با اشاره به جلسه اخیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان كرد: در این جلسه گزارش داده شد كه در یكی از مناطق اطراف تهران یكی از اراضی كشاورزی تبدیل به منطقه ای برای ویلاسازی شده و متاسفانه شنیده شده در برخی مناطق حفاظت شده توسط محیط زیست نیز كه حتی دولت بدون اجازه شورای عالی محیط زیست نمی تواند یك طرح عمرانی در آن انجام دهد و یا یك لوله نفت از آنجا عبور دهد، شاهد ویلاسازی و فساد در تغییر كاربری این اراضی هستیم.



جهانگیری با تاكید بر اینكه دولت تدبیر و امید برای مبارزه با اینگونه فسادها مصمم و جدی است، گفت: باید از اتفاقاتی كه در این سالها رخ داده جلوگیری كرده و میلیاردها تومان از حقوق ملت را كه تصرف كرده اند، بازپس گیریم.



معاون اول رئیس جمهور در ادامه گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یكی از ابتكارات مهم امام خمینی (ره) برای بازسازی، توسعه و سازندگی روستاها، تاسیس جهاد سازندگی بود.



وی با بیان اینكه سالهای نخست انقلاب روستاها از حداقل ها و كمترین امكانات بی بهره بودند، گفت: رسالت انقلاب این بود كه باید به نقاط محروم و دورافتاده توجه ویژه معطوف گردد و از این رو جهاد سازندگی از سالهای نخست انقلاب دست به اقدامات بزرگ و كارهای مهمی در بخش روستا زد و امروز شاهد آن هستیم كه بخش قابل توجهی از روستاها از امكانات مهمی همچون برق، شبكه آب لوله كشی، خانه بهداشت و شبكه گازرسانی برخوردار هستند.



معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: پس از ادغام جهاد سازندگی و وزارت كشاورزی موضوع توجه به روستاها كمرنگ شد و متولی جدی و اصلی برای سیاستگذاری و پیگیری امور روستاها وجود نداشت؛ زیرا وزارت جهاد كشاورزی بیشتر توان خود را صرف پرداختن به امور كشاورزی در كشور می كرد و اگرچه بخش كشاورزی یكی از مهمترین مسائل روستاهاست اما لازم بود یك متولی اصلی مسائل و مشكلات روستاها را پیگیری كند.



جهانگیری خاطرنشان كرد: یكی از اقدامات صور گرفته در دولت تدبیر و امید این بود كه دفتر توسعه روستایی تبدیل به یك معاونت شد تا امكان ارتباط متولیان اصلی امور روستاها با نهادهای ذیربط فراهم شود و در كنار این موضوع هماهنگی هایی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صورت گرفت تا برای اینكه مسائل روستاها در برنامه توسعه نیز دیده شود، یك شورای عالی برای رسیدگی به امور روستاها تشكیل شود.

وی در ادامه از روستاها بعنوان مجموعه ای كه در توسعه كشور نقشی اساسی دارند، یاد كرد و افزود: امروز و فردای ایران در گرو توسعه هماهنگ و پایدار است و این بدان معناست كه موضوع توسعه روستایی باید به یكی از مسائل اصلی و كلیدی كشور تبدیل شود زیرا بدون در نظر گرفتن مسائل روستاها نمی توان به توسعه پایدار در كشور دست یافت.



معاون اول رئیس جمهور با تاكید بر اهمیت روستاها در بخش كشاورزی گفت: روستاها سهم مهمی در تولید ناخالص ملی دارند و امنیت غذایی كشور مرهون تلاش روستاییان است.



وی همچنین با تاكید بر اهمیت موضوع اشتغال در كشور، به جمعیت چندمیلیونی كه در روستاها شاغل هستند اشاره كرد و گفت: باید تلاش كنیم از این مشاغل صیانت و حفاظت شود.



جهانگیری خاطرنشان كرد: البته نارسایی‌ها و مشكلاتی در روستاهای كشور وجود دارد كه باید حل این مشكلات را در برنامه ششم توسعه در دستور كار خود قرار دهیم.



معاون اول رئیس جمهور یكی از مهمترین مشكلات روستاها را ناكارآمدی اقتصاد روستایی خواند و گفت: اقتصاد روستایی قادر نیست زندگی روستاییان را اداره كند و این باعث شده بسیاری از روستاییان كه حتی از امكانات زیرساختی مثل راه، برق و آب برخورداند نیز زندگی در حاشیه شهرها را به زندگی در روستا ترجیح دهند.



جهانگیری از صاحبنظران خواست در این زمینه مطالعه دقیقی انجام دهند و راهكارهای لازم را برای جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها ارایه كنند تا در برنامه ششم توسعه گنجانده شود.



وی افزود: البته این راهكارها باید راهكارهایی طبیعی باشد تا روستاییان خود ترجیح دهند كه در روستاها بمانند زیرا برای مقابله با مهاجرت روستاییان نمی توان از موانع آمرانه و اجبار استفاده كرد.



معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: دولت نیز در این زمینه برنامه ریزی خواهد كرد و حتی برای بخش كشاورزی یارانه نیز در نظر خواهد گرفت، البته باید به این نكته توجه كرد كه این یارانه باید هدفمند باشد و زمینه بهره وری و افزایش تولید در بخش كشاورزی را فراهم كند.



جهانگیری همچنین بر لزوم ایجاد صنایع مرتبط با كشاورزی همچون صنایع تبدیلی، صنایع دستی، گردشگری و كارهای دیگری كه می تواند در ارتباط با روستاها انجام شود، تاكید كرد.



معاون اول رئیس جمهور با تاكید بر اینكه توسعه روستاها از طریق ایجاد صنایع مختلف امری شدنی است، گفت: امروز برخی واحدهای تولیدی در روستاها فعال شده اند كه محصولات آنها در بازارهای بین المللی عرضه می شود و برای تداوم این روند لازم است طرحی جدید ارایه شود و خود روستاییان نقش مهم و موثری در ارایه ایده به مدیران كشور دارند.



جهانگیری در ادامه سخنان خود گفت: اگر به روستاها نپردازیم و شرایط را به گونه ای فراهم نكنیم كه روستاییان ترجیح دهند كه در روستاها بمانند با دهها مساله در اداره كشور روبرو خواهیم شد كه واردات محصولات كشاورزی یكی از ابتدایی ترین این مشكلات است.



وی افزود: ساكن شدن روستاییان در حاشیه شهرها تبعات اجتماعی و سیاسی به همراه خواهد داشت و یكی از مشكلات اصلی امروز كه به راحتی قابل حل نیست روند رو به رشد حاشیه نشینی روستاییان در اطراف شهرهاست.



معاون اول رئیس جمهور با تاكید بر اینكه دولت تدبیر و امید نسبت به حل مسائل روستاها جدی است، تصریح كرد: یكی از برنامه های دولت ارتقاء جایگاه شوراهای اسلامی روستاهاست و معتقد هستیم جایگاه این شوراها باید ارتقا پیدا كند و بتوانند در مسائل روستا تاثیرگذار باشند.

جهانگیری بر لزوم گسترش نقش پشتیبانی كننده صنعت در كشاورزی و توسعه صنایع كشاورزی و روستایی تاكید كرد و گفت: این موضوع باید جزء اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزی و معاونت توسعه روستایی قرار گیرد و در برنامه ششم نیز به آن توجه ویژه ای معطوف شود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین نقش صندوق‌های ارایه كننده تسهیلات را در توسعه روستاها نقشی مهم و اثرگذار عنوان كرد و افزود: این صندوقها باید برای ارایه وام ارزان قیمت به روستاییان به صحنه بیایند و بتوانند از منابعی كه در اختیار دارند به روستاییان تسهیلات دهند.



جهانگیری در ادامه با تاكید بر اهمیت اشتغال روستاییان و ایجاد فرصتهای شغلی در روستاها گفت: وقتی زمینه فعالیت و فرصت شغلی در روستاها وجود نداشته باشد جوانان روستایی حتما برای یافتن كار به نقاط دیگری مهاجرت می كنند و ناچار هستند در شهرها به كارهایی بسیار پایین تر از روستاها مشغول شوند.



وی افزود: اگر جوانان روستایی احساس كنند كه در روستاهای خود می توانند كاری آبرومند و با درآمد كافی داشته باشند هیچگاه راضی نمی شوند كه روستاها را ترك كرده و در حاشیه شهرها سكونت كنند.



معاون اول رئیس جمهور با بیان اینكه تكمیل زیرساختهای روستاها از برنامه های جدی دولت تدبیر و امید است گفت: زیبنده كشور ما نیست كه آب مورد نیاز ۶ هزار روستا با تانكر به آنان داده شود.

جهانگیری، كمبود آب را از موضوعات اصلی كشور و امروز و آینده ایران برشمرد و گفت: هیچكس حق ندارد با مصرف بی رویه و اسراف منابع آب، امروز و آینده ایران را به خطر بیندازد زیرا هر ایرانی كه نسبت به فرزندان خود و آینده كشور احساس مسئولیت داشته باشد، باید نسبت به مصرف آب از حساسیت كافی برخوردار باشد.



وی با اشاره به اعتبارات در نظر گرفته برای ایجاد آبیاری مدرن در بخش كشاورزی گفت: كل آب مورد نیاز بخش صنعت و شرب ایران حدود ۸ درصد مصرف كشور را شامل می شود و ۹۲ درصد دیگر به بخش كشاورزی مربوط است كه اگر بتوانیم با استفاده از شیوه های نوین آبیاری فقط ۱۰ درصد در بخش كشاورزی صرفه جویی داشته باشیم، به اندازه كل آب شرب و صنعت منابع جدید آبی به دست خواهیم آورد.



وی با اشاره به مجوز صادرشده از سوی مقام معظم رهبری برای استفاده از 10 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی جهت هزینه در طرحهای آب و خاك گفت: بخشی از این اعتبارات در روستاها هزینه خواهد شد، البته معتقد هستیم كه دولت باید بیش از این در بخش آب سرمایه گذاری كند و لازم است خود كشاورزان نیز در این زمینه پیش قدم شوند تا دولت بتواند از آنان حمایت و سرمایه گذاری كند.



معاون اول رئیس جمهور با تاكید بر اینكه باید روستاها به كانون توسعه كشور تبدیل شوند گفت: در دولت تدبیر و امید اهتمام جدی برای رسیدگی به روستاها وجود دارد و امیدوارم بتوانیم با همت یكدیگر برنامه ریزی دقیقی انجام داده و هر روز گره ای از مشكلات روستاها برطرف كرده و شاهد رشد و توسعه روستاها باشیم.



جهانگیری افزود: از استانداران و فرمانداران نیز انتظار داریم حامی روستاییان باشند و چنانچه فرمانداری بتواند در این زمینه نقش موثری ایفا كند حتماً تشویق خواهد شد، زیرا ارزیابی مدیران كشور بر اساس این است كه چقدر توانسته اند در راستای سیاستهای دولت موفق عمل كند.



وی با تاكید بر اینكه در نظام جمهوری اسلامی ایران زیبنده نیست كه برخی كودكان به سن تحصیل برسند و امكان درس خواندن نداشته باشند، خاطرنشان كرد: در جلسه شورای نهضت سوادآموزی گزارشی مطرح شد مبنی بر اینكه برخی كودكان در اقصی نقاط كشور به سن تحصیل می رسند اما تحصیل نمی كنند كه برای حل این مساله ابتدا تصمیم گرفتیم جرایمی را برای خانواده هایی كه مانع از تحصیل فرزندان خود می شوند اعمال كنیم اما سپس قرار شد كه در اجرای این تصمیم كمی تاخیر بیندازیم تا شاید با ارائه مشوق یا برنامه ریزیهای دیگر، خود مردم به اهمیت تحصیل فرزندانشان واقف شوند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: دولت برای معلمین و فرهنگیان كشور نیز برنامه های خوبی در نظر گرفته و از رتبه بندی معلمین گرفته تا پیش بینی مشوقهایی برای معلمینی كه در مناطق محروم روستایی فعالیت می كنند، تصمیم دارد زمینه رضایت مندی معلمین و رسیدگی به این قشر مهم را در دستور كار خود قرار دهد.