اردوغان به رغم اظهارات ضداسرائیلی تعاملات خوبی با آنها دارد/سیاستهای متناقض ترکیه در قبال داعش

به گزارش خبرنگار مهر، از زمان قدرت گرفتن گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه و تلاش آمریکا برای ایجاد ائتلاف ضد داعش مقامات ترکیه در حالی که متهم به حمایت از این گروه تروریستی هستند مواضع ضد و نقیض در خصوص مقابله با داعش اتخاذ کرده اند.

در همین خصوص خبرنگار مهر گفتگویی با "عثمان فاروق لوگ اوغلو" نماینده پارلمان ترکیه و عضو حزب جمهوری خلق انجام داده است که در زیر مشرح آن آمده است:

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: در حالیکه ارتش ترکیه در پشت مرزهای سوریه به حالت آماده باش است ما شاهد کشتار مردم شهر عین العرب (کوبانی) توسط گروه تروریستی داعش هستیم. به نظر می رسد که دولت رجب طیب اردوغان در حال استفاده ابزاری از این گروه تروریستی است. در گذشته دولت ترکیه این گروه را تهدیدی برای ترکیه نمی دانست اما این روزها سعی می کند این گروه را تهدیدی برای ترکیه معرفی کند. این سیاست های دوگانه را چگونه می توان توجیه کرد؟

فاروق لوگ اوغلو: مواضع و سیاست های ضد و نقیض دولت ترکیه علیه داعش ناشی از سیاست های غلط این دولت در روابط خود با سوریه و عراق است. دولت حزب حاکم عدالت و توسعه سیاست های ساده لوحانه ای در قبال سوریه اتخاذ کرد. سیاست که طبق آن هرکسی که با دولت اسد می جنگد مورد حمایت ترکیه خواهد بود. این سیاست موجب شد که تا گروه های تروریستی در سوریه قدرت بگیرند و تکثیر شوند و نهایتا گروه تروریستی مثل داعش به وجود آید. سیاست حزب حاکم در دور زدن دولت نوری المالکی در بغداد ظرفیت دولت مرکزی عراق برای کنترل بیشتر کشور و ایجاد ثبات را از دولت بغداد گرفت.

این امر موجب شد تا داعش در عراق اقدام به تقویت خود کند و با بی آبرویی هایی که ایجاد کرد بطور فزاینده ای آشکار شده است که این گروه یک تهدید عمده برای ترکیه است که حالا دولت ترکیه مجبور شده است که این گروه را یک گروه تروریستی بنامد. با اینحال هنوز بین آنچه که حزب عدالت و توسعه درباره داعش می گوید و آنچه که در عمل انجام می دهد فاصله زیادی است. حزب عدالت و توسعه باید به مردم ترکیه و جامعه جهانی بگوید و شفاف سازی کند که مواضعش در قبال داعش و دیگر سازمان های تروریستی چیست و باید اعلام کند که چگونه می خواهد با این تروریست ها در خارج از ترکیه مبارزه کند.

- دولت ترکیه برکناری بشار اسد را به عنوان پیش شرط خود برای اعزام نیروی زمینی ترکیه به سوریه برای مقابله با داعش اعلام می کند. به نظر شما چرا دولت ترکیه حتی با وجود بی میلی آمریکا که از متحدان اصلی ترکیه است بر این موضوع پافشاری می کند؟

- علت پافشاری حزب حاکم ترکیه بر برکناری بشار اسد حتی در شرایط کنونی این است که این حزب نگران است که ماندن بشار اسد در قدرت به معنی شکست کامل و ورشکستگی سیاست های دولت ترکیه در قبال سوریه خواهد بود. به همین علت اولویت اول حزب حاکم برکناری بشار اسد است و مقابله با تروریسم در درجه دوم اهمیت برای این حزب است.

- دولت اردوغان در حالیکه روابط خوبی با رژیم اسرائیل دارد سعی می کند خود را ضد اسرائیل نشان دهد. علت چیست که این دولت سعی می کند وانمود کند ضد اسرائیل است؟

سیاست های حزب حاکم در قبال اسرائیل هم انباشته از تضادها و ضد و نقیض گویی ها است. اظهارات ضد اسرائیلی آنها فقط صرفا دارای مصرف داخلی است زیرا در افتادن با اسرائیل در داخل برای آنها رای آور است. در عین حال با وجود این شعارها و مواضع ضد اسرائیلی حزب حاکم به تجارت و تعاملات خود با اسرائیل ادامه می دهد. به هر حال این سیاست های دوگانه هزینه های بسیار زیادی را برای ترکیه در پی داشته است زیرا که ترکیه دیگر قدرت و جایگاه منطقه ای و اعتبار خود را از دست داده و دیگر در روند صلح خاورمیانه یک بازیگر به حساب نمی آید.

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گفتگو از پیمان یزدانی