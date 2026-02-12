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۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷

جانشین عنایتی در سایپا مشخص شد/رجب‌زاده سرمربی جدید نارنجی‌ها

جانشین عنایتی در سایپا مشخص شد/رجب‌زاده سرمربی جدید نارنجی‌ها

سرمربی جدید تیم فوتبال سایپا پس از استعفای رضا عنایتی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه سایپا تهران پس از استعفای رضا عنایتی تصمیم به انتخاب زودهنگام جانشین او در مقام سرمربی تیم گرفت.

از این رو با انتخاب اعضای هیئت مدیره این باشگاه، محمد رجب زاده به عنوان سرمربی جدید نارنجی پوشان انتخاب و معرفی شد.

مراسم معارفه این سرمربی جوان امروز در محل باشگاه و با حضور احمد مددی مدیرعامل، رضا زارعی رئیس هیئت مدیره و مصطفی قنبرپور عضو هیئت مدیره باشگاه و بازیکنان و کادرفنی تیم فوتبال برگزار شد.

محمد رجب زاده به عنوان مربی سابقه صعود به لیگ برتر با تیم هوادار را در کارنامه کاری خود ثبت کرده بود. همچنین او سابقه حضور در کادر فنی تیم امید ایران را هم در دوران مربیگری خود دارد.

کد مطلب 6747342

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