تجهیز بیش از 1000 هکتار از مزارع و باغات سرخه به سیستم آبیاری تحت فشار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا صابریان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از تجهیز یک هزار و 489 هکتار از مزارع و باغ های شهرستان به سیستم آبیاری تحت فشار از سال 69 تا پایان سال 92 خبر داد.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی یک طرح آبیاری تحت فشار 19.2هکتاری با پیشرفت 80 درصدی در منطقه صوفی آباد خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرخه گفت: برای اجرای این طرح که برای آبیاری مزارع و باغ طراحی شده است بیش از یک هزار و 70 میلیون ریال اعتبار بلاعوض دولتی هزینه خواهد شد و بخشی از هزینه ها نیز از سوی بهره بردار (صاحب طرح) تامین خواهد شد.

صابریان همچنین در خاتمه از شروع کشت پاییزه (گندم و جو) و توزیع بذور آن ها خبر داد و برآورد کرد: در سال زراعی جاری یک هزار و 500 هکتار از مزارع شهرستان به کشت گندم و جو اختصاص یابد.