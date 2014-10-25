به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری پیش از ظهر شنبه در نشست با مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر بوشهر با تاکید بر لزوم توسعه و آبادانی بندر بوشهر اظهار داشت: روند کند فعالیتهای شهرداری در برخی از پروژهها قابل قبول نیست و انتظار داریم سرعت و کیفیت پروژههای عمران شهری بهبود یابند.
وی افزود: امسال بیشترین میزان اعتبارات نسبت به سنوات گذشته به شهرداری بوشهر تخصیص یافته و انتظار مردم بسیار بالاتر از وضعیت کنونی است و باید با تلاش بیشتر و موثرتر و با حساسیت بیشتری نسبت به تکمیل پروژههای نیمهتمام اقدام شود.
استاندار بوشهر بر لزوم ایجاد همدلی و همراهی بیشتر شهرداری و شورای شهر بوشهر تاکید کرد و یادآور شد: شهرداری باید بدنه کارشناسی خود را تقویت کند تا پیشنهادات بهتر و باکیفیتتری ارائه شود و از شورای شهر نیز انتظار داریم برای توسعه و عمران و آبادانی بندر بوشهر از همه ظرفیت خود بهره ببرد.
انتقاد از روند کند برخی پروژههای شهری بوشهر
سالاری با انتقاد از روند کند برخی پروژهها خاطرنشان کرد: انتظارات از شهرداری بوشهر بیشتر است و البته منکر زحمات و تلاشهای این مجموعه نیستیم اما توقع داریم سرعت کار بالاتر رود تا مردم از پروژههای جدید استفاده لازم را ببرند.
وی تصریح کرد: امسال اعتبارات خوبی در اختیار شهرداری قرار دادهایم و تا پایان سال اعتبارات بیشتری نیز تخصیص مییابد و انتظار داریم چند پروژه مهم و باکیفیت عملیاتی و تکمیل شوند.
استاندار بوشهر از ایجاد بوستان و شهربازی ساحلی بندر بوشهر خبر داد و گفت: احداث بوستان و شهربازی ساحلی با حفظ طبیعت و رعایت مسایل زیستمحیطی در جوار بزرگراه امام علی(ع) از پروژههای مهمی است که انشاالله به زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
لزوم تسریع در تکمیل میدان غدیر بوشهر
سالاری بیان کرد: 50 میلیارد ریال اعتبار اولیه این پروژه تامین شده و انتظار داریم تا 20 میلیارد ریال برای تکمیل این پروژه تخصیص یابد.
وی یادآور شد: در بازدید سه ساعتهای که از خور و جزایر حدفاصل بزرگراه امام علی(ع) تا جاده ساحلی بوشهر گناوه داشتیم، زیباییهای بینظیری مشاهد کردیم و برای استفاده مردم بوشهر از این مناظر زیبا و بکر برنامهریزی میکنیم.
استاندار بوشهر بر لزوم تسریع در تکمیل میدان غدیر تاکید کرد و اظهار داشت: مطالعات پروژه در حال نهایی شدن است و امیدواریم در کمترین فاصله زمانی این پروژه تکمیل شود.