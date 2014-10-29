188 کشور خواستار پایان تحریم های یکجانبه آمریکا علیه کوبا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری APA اتریش، همانند سال گذشته میلادی 188 کشور جهان بار دیگر خواستار پایان تحریم های آمریکا علیه کوبا شدند. این کشورها در آخرین رای گیری که در مجمع عمومی سازمان ملل در این رابطه انجام شد، از آمریکا خواستند به تحریم های اقتصادی که از سال 1960 علیه کوبا اعمال شده، پایان دهد.

در همین رابطه "برونو رودریگز پاریلا" وزیر خارجه کوبا ضمن استقبال از این اقدام سازمان ملل گفت هیچ انسان سلیم النفسی چه در آمریکا و چه در جهان نمی تواند با این اقدام واشنگتن موافق باشد. وی میزان زیان های ناشی از تحریم های آمریکا را بیش از یک تریلیون دلار تخمین زد.

در حالی که نمایندگان آمریکا و رژیم صهیونیستی تنها مخالفان این قطعنامه بودند، ایران در جمع اصلی ترین حامیان کوبا جای گرفت. "حسین دهقانی" نماینده ایران در سازمان ملل این اقدامات یکجانبه آمریکا را تجاوز به حقوق و منافع مشروع شهروندان کوبایی و اتباع سایر کشورها دانست. وی با اشاره به اعزام 250 پزشک و امدادگر کوبایی به کشورهای درگیر ویروس ابولا در غرب آفریقا گفت این اقدام پاسخ محکم هاوانا به کشورهای مرفه است.

دولت آمریکا پس از پیروزی انقلاب مردمی در کوبا که همزمان با سالهای جنگ سرد بود، اقدام به تحریم این کشور کرد. گفتنی است حدود 77 درصد از شهروندان کوبایی متولد دوران تحریم این کشور هستند.