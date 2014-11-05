بوسه ستاره پرتغالی بر سومین کفش طلا

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز در مراسمی که در مادرید برگزار شد کریستیانو رونالدو کفش طلای اروپا را دریافت کرد. ستاره پرتغالی تیم رئال مادرید این کفش طلا را به خاطر زدن 31 گل در فصل گذشته دریافت کرد. این جایزه به طور مشترک به لوئیس سوارز نیز تعلق گرفت که فصل گذشته به همراه لیورپول 31 گل به ثم رسانده بود.

رونالدو که امروز بر سومین کفش طلای خود بوسه زده بود دو بار دیگر نیز این عنوان را به خود اختصاص داد. وی یک بار دیگر با پیراهن رئال مادرید و یک مرتبه هم در تیم منچستر یونایتد این جایزه را کسب کرده بود.