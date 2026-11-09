به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، در پی انتصاب محمد اله‌یاری فومنی به‌عنوان مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نخستین جلسه شورای مدیران این صندوق با حضور مدیرعامل جدید برگزار شد.

در این نشست، سیدمجید پوراحمدی گزارشی از عملکرد صندوق و مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآنی ارائه کرد و به تشریح برنامه‌ها، دستاوردها و خدمات این مجموعه طی پنج سال گذشته پرداخت.

پوراحمدی ضمن قدردانی از همراهی و تلاش مدیران و کارکنان صندوق در طول دوره مسئولیت خود، از همکاری آنان در ارائه خدمات به جامعه فرهنگ و هنر کشور تشکر کرد.

محمد اله‌یاری نیز ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات صورت‌گرفته در دوره مدیریت پیشین، بر ضرورت صیانت از دستاوردهای موجود، استمرار خدمات‌رسانی به جامعه فرهنگ و هنر کشور و تلاش برای توسعه و ارتقای کمی و کیفی خدمات حمایتی تأکید کرد.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به جایگاه و اهمیت مأموریت های این صندوق در حمایت از فعالان عرصه فرهنگ و هنر، بر استمرار رویکرد حمایتی، بهبود فرآیندهای خدمت‌رسانی و پاسخ‌گویی مؤثر به نیازهای اعضا تأکید کرد.

در بخش دیگری از این جلسه، مدیران صندوق از سال‌ها تلاش و خدمات سیدمجید پوراحمدی در دوران تصدی مسئولیت مدیرعاملی تجلیل و قدردانی کردند.

همچنین در پایان این نشست، سیدمجید پوراحمدی با اهدای بج سینه صندوق اعتباری هنر به محمد اله‌یاری، ضمن خیرمقدم به مدیرعامل جدید، نمادی از تداوم مسیر خدمت در صندوق را به نمایش گذاشت.