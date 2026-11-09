به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «گوئو جیاکون» سخنگوی وزارت امور خارجه چین، اتهام‌های مطرح‌شده درباره ارتباط یک زن با دستگاه اطلاعاتی این کشور و تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات از جنسن هوانگ، مدیرعامل شرکت انویدیا را رد و این ادعاها را بی‌اساس و با هدف تخریب چین ارزیابی کرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌ها پیرامون تحقیق انویدیا درباره احتمال هدف قرار گرفتن مدیرعامل این شرکت در یک عملیات اطلاعاتی خارجی، گفت: ادعاهای موسوم به جاسوسی چین فاقد مبنا هستند و چیزی جز اتهام‌زنی و تخریب چین نیستند.

این واکنش پس از انتشار گزارش‌هایی درباره آلیس هوانگ، مدیر اجرایی یک شرکت فعال در حوزه مراکز داده مطرح شد. روزنامه «نیویورک‌تایمز» به نقل از منابع آگاه مدعی شده بود که این زن از سوی وزارت امنیت دولتی چین برای جمع‌آوری اطلاعات درباره جنسن هوانگ به کار گرفته شده است.

بر اساس این گزارش، هدف ادعایی این مأموریت، کسب اطلاعات درباره تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی آمریکا و تلاش برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های انویدیا در زمینه عرضه این محصولات به چین بوده است. این ادعاها تاکنون اثبات نشده‌اند.

شرکت انویدیا نیز اعلام کرده است که موضوع را بررسی می‌کند. هیئت‌مدیره این شرکت پیش‌تر گفته بود سندی در اختیار ندارد که نشان دهد امنیت ملی آمریکا یا اطلاعات محرمانه انویدیا به خطر افتاده است.

این پرونده در بستر رقابت فناوری آمریکا و چین بر سر تولید و دسترسی به تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی مطرح شده است. واشنگتن با اعمال محدودیت‌های صادراتی تلاش کرده است دسترسی چین به برخی فناوری‌های پیشرفته نیمه‌رسانا را محدود کند. در مقابل، پکن توسعه توان داخلی خود در این حوزه را دنبال می‌کند.