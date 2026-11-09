به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال طی چهار روز برگزار شد و سپاهان در ادامه روند نتایج خوب خود، در دیداری خانگی موفق شد ملوان را با نتیجه‌ای پرگل شکست دهد. با توجه به شکست خانگی پرسپولیس، شاگردان محرم نویدکیا نیز از لغزش یکی از رقبای خود بهره بردند تا فاصله‌شان را با سایر مدعیان در صدر جدول افزایش دهند. در سوی دیگر جدول، مس شهربابک همچنان با ۵ امتیاز و بدون کسب حتی یک پیروزی در قعر جدول باقی ماند تا ناکامی‌های این تیم ادامه پیدا کند.

سه امتیاز حیاتی برای صنعت نفت

تیم فوتبال شمس‌آذر که برای فاصله گرفتن از قعر جدول به دنبال کسب سه امتیاز این دیدار خانگی بود، در نهایت با نتیجه یک بر صفر مغلوب شاگردان سید سیروس پورموسوی در تیم صنعت نفت آبادان شد. این نتیجه دومین پیروزی صنعت نفت در رقابت‌های لیگ برتر بود، با این حال آبادانی‌ها همچنان در منطقه سقوط قرار دارند و از تیم‌های قعرنشین جدول محسوب می‌شوند. محسن سیفی با به ثمر رساندن تنها گل این مسابقه، سه امتیاز ارزشمند را برای تیمش به ارمغان آورد.

یکه تازی سپاهان در صدرجدول

تیم فوتبال سپاهان در دیداری خانگی و در حضور هواداران خود، با ارائه نمایشی برتر نسبت به ملوان موفق شد این تیم را با نتیجه ۴ بر صفر شکست دهد تا شاگردان محرم نویدکیا با کسب سه امتیاز این مسابقه به صدر جدول رقابت‌های لیگ برتر صعود کنند. در سوی مقابل، ملوان که طی هفته‌های اخیر نتایج مطلوبی کسب نکرده است، شکست دیگری را متحمل شد تا شرایط برای شاگردان مازیار زارع در ادامه مسابقات دشوارتر شود. احسان حاج‌صفی، آرش رضاوند، کسری طاهری و مهدی لیموچی گل‌های سپاهان را در این دیدار به ثمر رساندند.

آلومینیوم طلسم نبردن را شکست

تیم فوتبال آلومینیوم که در هفته‌های اخیر از کسب پیروزی بازمانده بود، سرانجام در دیداری خانگی موفق شد مس شهربابک را شکست دهد تا به ناکامی‌های خود پایان دهد. در سوی مقابل، نماینده استان کرمان همچنان در حسرت کسب نخستین پیروزی خود در رقابت‌های لیگ برتر باقی ماند تا شرایط بحرانی این تیم ادامه پیدا کند. شروین بزرگ با به ثمر رساندن تنها گل این مسابقه، مرد شماره یک شاگردان پیروز قربانی بود و سه امتیاز ارزشمند را برای تیمش به ارمغان آورد.

صدای هواداران پرسپولیس در آمد

تیم فوتبال پرسپولیس که در رقابت با سپاهان برای صدرنشینی قرار داشت، در دومین دیدار خانگی متوالی خود این بار مقابل فجرسپاسی شکست خورد تا صدای اعتراض هواداران این تیم در ورزشگاه بلند شود. سرخ‌پوشان در این مسابقه نمایش بسیار ضعیفی ارائه کردند و حتی نتوانستند با کسب حداقل امتیاز زمین بازی را ترک کنند.

در جریان این دیدار، هواداران پرسپولیس علیه بازیکنان تیم خود از جمله علی علیپور، دومین گلزن برتر تاریخ این باشگاه، شعار سر دادند و حتی برخی از آنها خواستار برکناری مهدی تارتار از سمت سرمربیگری این تیم شدند.

در سوی مقابل، مهدی رجب‌زاده که با فجرسپاسی در هفته‌های اخیر نتایج خوبی کسب کرده است، با ثبت یک پیروزی ارزشمند خارج از خانه مقابل پرسپولیس نشان داد تیمش حرف‌های زیادی برای گفتن در ادامه رقابت‌های لیگ برتر دارد. احسان پهلوان و ابوالفضل موردی گل‌های فجرسپاسی را به ثمر رساندند و مسعود ریگی نیز با گل به خودی، یکی از گل‌های این مسابقه را برای پرسپولیس ثبت کرد.

فولاد از شکست در یزد گریخت

تیم فوتبال چادرملو در نخستین دیدار خود پس از درگذشت حمید علیدوستی، مدیر فنی این باشگاه، نتوانست در خانه از سد فولاد خوزستان عبور کند و به نتیجه تساوی رضایت داد. شاگردان سعید اخباری نمایش خوبی در این مسابقه داشتند و تا دقیقه ۸۴ با یک گل از میهمان خود پیش بودند، اما در نهایت با دریافت گل تساوی، دو امتیاز ارزشمند خانگی را از دست دادند تا فولاد نیز بدون امتیاز راهی اهواز نشود.

در این دیدار، دیگو تورس در نیمه نخست یک ضربه پنالتی را برای چادرملو از دست داد. محمدحسین خسروی برای نماینده اردکان و ابوالفضل زاده‌عطار برای فولاد خوزستان گلزنی کردند تا این مسابقه با نتیجه تساوی به پایان برسد.

پیکان در خانه از شکست گریخت

تیم فوتبال پیکان در حالی که تا دقایق پایانی دیدار خانگی مقابل نساجی با یک گل از حریف خود عقب بود، در نهایت موفق شد گل تساوی را به ثمر برساند تا شاگردان ساکت الهامی از این مسابقه حداقل امتیاز را کسب کنند.

در سوی مقابل، نساجی با هدایت سعید دقیقی همچنان در حسرت کسب پیروزی باقی ماند. دقیقی از زمان حضور روی نیمکت این تیم هنوز نتوانسته است نساجی را در هیچ دیداری به پیروزی برساند.

جواد آقایی‌پور برای نساجی و میلاد سیار برای پیکان گلزنی کردند تا این مسابقه با نتیجه تساوی به پایان برسد.

نکونام در تراکتور نفس راحت کشید

تیم فوتبال تراکتور در هوای بارانی تبریز موفق شد با درخشش امیرحسین حسین‌زاده، مهاجم خود، خیبر خرم‌آباد را شکست دهد تا با کسب این پیروزی، بخشی از فشارها از روی جواد نکونام و کادر فنی این تیم برداشته شود.

این دیدار در حالی دنبال شد که هر دو تیم یکی از بازیکنان خود را به دلیل دریافت کارت قرمز از دست دادند. تومیسلاو اشتراکال از تراکتور و امیرحسین فارسی از خیبر بازیکنانی بودند که از زمین مسابقه اخراج شدند.

حسین‌زاده با به ثمر رساندن دو گل در این مسابقه، شمار گل‌های خود را به عدد ۷ رساند و بالاتر از کسری طاهری، مهاجم سپاهان، به‌تنهایی در صدر جدول گلزنان لیگ برتر قرار گرفت.

زشت و زیبا در اهواز برای استقلال

تیم فوتبال استقلال تهران در ورزشگاه خانگی استقلال خوزستان، در دیداری پراتفاق به مصاف این تیم رفت که در نهایت دو تیم به تساوی رسیدند. در نیمه نخست، عارف رستمی یک ضربه پنالتی را برای استقلال خوزستان از دست داد تا دو تیم بدون گل زده راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم، صالح حردانی به مرد اول میدان تبدیل شد. او ابتدا گل نخست استقلال تهران را به ثمر رساند، اما در ادامه سیدمهدی موسوی بازی را برای استقلال خوزستان به تساوی کشاند.

اتفاقات جنجالی این مسابقه در وقت‌های اضافه نیمه دوم رقم خورد؛ جایی که یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی استقلال، در دو صحنه به تصمیمات کمک‌داور اعتراض کرد و با رفتاری غیرورزشی دو کارت زرد دریافت کرد تا پس از عارف آقاسی، دومین بازیکن استقلال تهران باشد که در این مسابقه از زمین اخراج می‌شود.

در ادامه، عارف رستمی گل دوم استقلال خوزستان را به ثمر رساند تا میزبان از حریف پیش بیفتد، اما این پایان کار نبود. در آخرین لحظات مسابقه، ارسال دوباره محمدحسین اسلامی با ضربه سر صالح حردانی همراه شد تا استقلال تهران به گل تساوی برسد و شاگردان سهراب بختیاری‌زاده با حفظ رکورد شکست‌ناپذیری این مربی در لیگ برتر، اهواز را ترک کنند.

پس از پایان مسابقه نیز هواداران استقلال اعتراض و گلایه زیادی نسبت به عملکرد تیم داوری داشتند.

مصاف بحران زده ها برنده نداشت

دو تیم گل‌گهر سیرجان و ذوب‌آهن در آخرین دیدار هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال در سیرجان به مصاف هم رفتند که این مسابقه تنها بازی این هفته بود که هیچ گلی در آن به ثمر نرسید و دو تیم در نهایت به تقسیم امتیازها رضایت دادند.

در دقیقه ۸۸ این مسابقه، امیررضا ولی‌پور موفق شد دروازه ذوب‌آهن را باز کند، اما پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدئویی (VAR)، داور گل گل‌گهر را مردود اعلام کرد تا شاگردان سیدمهدی رحمتی از رسیدن به سه امتیاز محروم شوند.

از سوی دیگر، ذوب‌آهن با هدایت محمد ربیعی همچنان در کسب پیروزی ناکام مانده و این تیم نیز نتوانسته است در رقابت‌های لیگ برتر طعم برد را بچشد.

نتایج دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

* شمس آذر صفر - صنعت نفت یک

* سپاهان ۴ - ملوان صفر

* آلومینیوم یک - مس شهربابک صفر

* پرسپولیس یک - فجرسپاسی ۲

* چادرملو یک - فولاد یک

* پیکان یک - نساجی یک

* تراکتور ۲ - خیبر صفر

* استقلال خوزستان ۲ - استقلال ۲

* گل گهر صفر - ذوب آهن صفر