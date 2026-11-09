به گزارش خبرنگار مهر ، سردار شهرام امیریان ، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این طرح با محوریت مبارزه با سرقت و برخورد با دارندگان سلاح غیرمجاز، از ۱۱ آبان‌ماه و پس از چند روز اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی به مدت چهار روز در حوزه‌های استحفاظی استان به اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۲۳۱ سارق دستگیر و ۱۷۰ فقره انواع سرقت کشف شد که از جمله نتایج آن می‌توان به دستگیری ۳۵ سارق قطعات و محتویات خودرو، هشت سارق خودرو و ۱۱ سارق موتورسیکلت اشاره کرد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران ادامه داد: در این عملیات هشت دستگاه خودروی مسروقه و ۱۵ دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد و همچنین ۱۰ نفر در حوزه جرایم فضای مجازی دستگیر و ۳۰ پرونده مرتبط با این حوزه کشف شد.

امیریان با اشاره به دیگر دستاوردهای این طرح بیان کرد: کشف ۲۷۰ هزار و ۴۲۷ گرم انواع مواد مخدر، ۱۳ هزار و ۵۹۰ پاکت سیگار قاچاق و ۱۵ هزار لیتر سوخت قاچاق از دیگر نتایج اجرای این طرح بود.

وی از کشف ۱۱ قبضه سلاح جنگی و ۳۰ قبضه سلاح شکاری در جریان این عملیات خبر داد و گفت: متهمان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران تأکید کرد: پلیس در چارچوب قانون با مجرمان و مخلان نظم و امنیت برخورد خواهد کرد.