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۲۲ آبان ۱۳۹۳، ۹:۱۶

نخستین نشست شورای بین‌الملل جشنواره سیزدهم امام رضا(ع) برگزار شد

نخستین نشست شورای بین‌الملل جشنواره سیزدهم امام رضا(ع) برگزار شد

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) در نخستین جلسه شورای بین‌الملل جشنواره سیزدهم امام رضا(ع) بر انعقاد تفاهم‌نامه میان طرفین تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست شورای بین‌الملل جشنواره سیزدهم امام رضا(ع)، چهارشنبه 21 با حضور سیدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)، ابوذر ابراهیمی‌ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و جمعی از اعضای شورای بین‌المللی جشنواره در ساختمان شهید رحیمی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

جعفری در این نشست ضمن تقدیر از نهادهای فعال در جشنواره‌های پیشین گفت: پنج پیشنهاد در بخش بین‌الملل برای جشنواره آتی مطرح و ان‌شاءالله اجرایی می‌شود تا جشنواره سیزدهم بالنده‌تر از پیش برگزار شود.

وی پیشنهاد نخست را تعیین هرچه سریع‌تر کشورهای میزبان به منظور برنامه‌ریزی بهتر و دقیق‌تر عنوان کرد و افزود: نکته دوم، غنی‌تر شدن محتوای برنامه‌ها و نکته سوم، افزایش کیفیت و کمیت اقلام ارسالی به کشورهای هدف است. چهارمین نکته انتخاب دقیق و اصلح خادمان رضوی خارج از کشور است. ضمن اینکه باید ستاد ویژه خادمان فرهنگ رضوی را از هم‌اکنون تشکیل دهیم و مأموریت همه مشخص و به کشورهای هدف ابلاغ شود.

مدیرعامل بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع) درباره طرح صدیقه حجازی مدیرکل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: ایشان سال گذشته درباره همایش بانوان مروج فرهنگ رضوی طرحی ارائه دادند که امیدواریم امسال عملیاتی شود.

جعفری بر لزوم انعقاد تفاهم‌نامه بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) تأکید کرد و گفت: امیدوارم جشنواره «نامه‌ای به امام رضا(ع)» که سال گذشته با حضور بیش از یکصد هزار مخاطب داخلی برگزار شد، در جشنواره آتی به سمت بین‌المللی‌شدن برود و مخاطبان خارجی را نیز دربرگیرد.

دکتر ابراهیمی‌ترکمان نیز در این نشست، چند نکته را برای برگزاری سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) نیازمند بررسی دانست و گفت: ارتباط با خادمان برگزیده فرهنگ رضوی که طی سالیان اخیر در جشنواره تجلیل شده‌اند، باید از طریق مکاتبه و ... حفظ شود و آن‌ها را به حال خود رها نکرد.

وی ادامه داد: ما در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ظرفیت‌های خوبی برای انتشار نشریات چندزبانه و ویژه‌نامه‌های تخصصی داریم که باید از آن استفاده شود.

ابراهیمی‌ترکمان تأکید کرد: بنده در جشنواره پیشین در روند فعالیت‌های اجرایی نقصانی مشاهده نکردم اما در بخش محتوایی باید غنی‌سازی کنیم. باید مهمانان قوی‌تر و مهمی را برای جشنواره دعوت کنیم و همینطور ترجمه چند اثر برای جشنواره، برپایی تور فرهنگی از خارج کشور به ایران و عکاسی از حرم رضوی و برپایی کنفرانس یا همایش پیش از جشنواره در برخی کشورها از دیگر برنامه‌هایمان است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به اهمیت انعقاد تفاهم‌نامه بین سازمان متبوع خود با بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) گفت: باید سریع‌تر تقسیم وظایف باید صورت بگیرد و کارها زودتر شروع شود و با رایزنی‌های فرهنگی در خارج از کشور مکاتبه کنیم.

وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: در برخی کشورها ظرفیت سفارش کار به شخصیت‌ها و دعوت اندیشمندان وجود دارد که می‌توانیم این فعالیت‌ها را آغاز کنیم.

محمود واعظی دبیر بخش بین‌الملل جشنواره امام رضا(ع) نیز در این نشست، عمق‌بخشی و مخاطب‌محوری، تهیه بسته‌های جذاب و برپایی هفته فیلم را از طرح‌های بخش بین‌الملل برای سال آتی عنوان کرد و گفت: در حوزه ترجمه نیز با مشارکت بنیاد امام رضا(ع) می‌توانیم به زبان‌های عربی،‌ اردو و ... نشریات متنوع منتشر کنیم.

در پایان این مراسم برخی از اعضای شورا به بیان نقطه‌نظرات خود را برای ارتقای کیفیت سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) پرداختند.

کد مطلب 2419906

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