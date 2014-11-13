به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست شورای بینالملل جشنواره سیزدهم امام رضا(ع)، چهارشنبه 21 با حضور سیدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)، ابوذر ابراهیمیترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و جمعی از اعضای شورای بینالمللی جشنواره در ساختمان شهید رحیمی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.
جعفری در این نشست ضمن تقدیر از نهادهای فعال در جشنوارههای پیشین گفت: پنج پیشنهاد در بخش بینالملل برای جشنواره آتی مطرح و انشاءالله اجرایی میشود تا جشنواره سیزدهم بالندهتر از پیش برگزار شود.
وی پیشنهاد نخست را تعیین هرچه سریعتر کشورهای میزبان به منظور برنامهریزی بهتر و دقیقتر عنوان کرد و افزود: نکته دوم، غنیتر شدن محتوای برنامهها و نکته سوم، افزایش کیفیت و کمیت اقلام ارسالی به کشورهای هدف است. چهارمین نکته انتخاب دقیق و اصلح خادمان رضوی خارج از کشور است. ضمن اینکه باید ستاد ویژه خادمان فرهنگ رضوی را از هماکنون تشکیل دهیم و مأموریت همه مشخص و به کشورهای هدف ابلاغ شود.
مدیرعامل بنیاد بینالمللی امام رضا(ع) درباره طرح صدیقه حجازی مدیرکل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: ایشان سال گذشته درباره همایش بانوان مروج فرهنگ رضوی طرحی ارائه دادند که امیدواریم امسال عملیاتی شود.
جعفری بر لزوم انعقاد تفاهمنامه بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) تأکید کرد و گفت: امیدوارم جشنواره «نامهای به امام رضا(ع)» که سال گذشته با حضور بیش از یکصد هزار مخاطب داخلی برگزار شد، در جشنواره آتی به سمت بینالمللیشدن برود و مخاطبان خارجی را نیز دربرگیرد.
دکتر ابراهیمیترکمان نیز در این نشست، چند نکته را برای برگزاری سیزدهمین جشنواره بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) نیازمند بررسی دانست و گفت: ارتباط با خادمان برگزیده فرهنگ رضوی که طی سالیان اخیر در جشنواره تجلیل شدهاند، باید از طریق مکاتبه و ... حفظ شود و آنها را به حال خود رها نکرد.
وی ادامه داد: ما در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ظرفیتهای خوبی برای انتشار نشریات چندزبانه و ویژهنامههای تخصصی داریم که باید از آن استفاده شود.
ابراهیمیترکمان تأکید کرد: بنده در جشنواره پیشین در روند فعالیتهای اجرایی نقصانی مشاهده نکردم اما در بخش محتوایی باید غنیسازی کنیم. باید مهمانان قویتر و مهمی را برای جشنواره دعوت کنیم و همینطور ترجمه چند اثر برای جشنواره، برپایی تور فرهنگی از خارج کشور به ایران و عکاسی از حرم رضوی و برپایی کنفرانس یا همایش پیش از جشنواره در برخی کشورها از دیگر برنامههایمان است.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به اهمیت انعقاد تفاهمنامه بین سازمان متبوع خود با بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) گفت: باید سریعتر تقسیم وظایف باید صورت بگیرد و کارها زودتر شروع شود و با رایزنیهای فرهنگی در خارج از کشور مکاتبه کنیم.
وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: در برخی کشورها ظرفیت سفارش کار به شخصیتها و دعوت اندیشمندان وجود دارد که میتوانیم این فعالیتها را آغاز کنیم.
محمود واعظی دبیر بخش بینالملل جشنواره امام رضا(ع) نیز در این نشست، عمقبخشی و مخاطبمحوری، تهیه بستههای جذاب و برپایی هفته فیلم را از طرحهای بخش بینالملل برای سال آتی عنوان کرد و گفت: در حوزه ترجمه نیز با مشارکت بنیاد امام رضا(ع) میتوانیم به زبانهای عربی، اردو و ... نشریات متنوع منتشر کنیم.
در پایان این مراسم برخی از اعضای شورا به بیان نقطهنظرات خود را برای ارتقای کیفیت سیزدهمین جشنواره بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) پرداختند.