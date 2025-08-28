به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی بنیاد بین المللی امام رضا (ع) با معاون علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در معاونت قرآن و عترت برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام وحمیدرضا ارباب‌سلیمانی معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد اظهار داشت: تشکیل یک شورای مشورتی ویژه برای تقویت بخش بین‌الملل بنیاد امام رضا (ع)، از اقدامات ضروری و راهبردی به‌شمار می‌رود. ارتباط و تعامل این بنیاد با برخی از مجامع بین‌المللی، چه در داخل کشور و چه در خارج از آن، می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای فعالیت‌های بین‌المللی ایفا کند.

وی افزود: این جلسات باید با ادبیاتی مشترک برگزار شوند و به تدوین یک نقشه راه منسجم منتهی گردند. همچنین با محوریت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، لازم است برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد تا در یکی‌دو نشست مشورتی با این سازمان، دستورالعمل‌های لازم برای رایزنان فرهنگی کشور در زمینه شناسایی صاحب‌نظران حوزه معارف رضوی تدوین شود..

معاون قرآن و عترت گفت: شایسته است فرهنگ رضوی در بخش بین الملل در طول سال فعال باشد و افراد صاحب نظر در این حوزه شناسایی، گزینش و با آنان مشورت شود؛ مجمع جوانان رضوی با گرایش‌های مختلف در خارج از کشور فعال شود و با آرایش نیروهای انسانی مناسب بخش بین الملل رضوی در آینده‌ای نه چندان دور تقویت خواهد شد؛ اگر این جوانان در فضای معنوی و مغناطیسی آستان قدس رضوی قرار گیرند، شاهد تحولات و تغییرات مثبتی خواهیم بود.

حجت الاسلام سلیمانی گفت: آثار مرحوم استاد محمود فرشچیان را به عنوان یک نماد ملی در جشنواره بنیاد بین المللی امام رضا (ع) و به عنوان یک موضوع که مخاطب بین المللی هم دارد، نمایش دهیم.

معاون قرآن و عترت پیشنهاد داد: برای خادمان رضوی که دستشان از دنیا کوتاه شده است، مراسم یادبود و بزرگداشت برگزار کنیم و از خادمان رضوی خارج از کشور نیز تقدیر شود.

در ادامه نشست، فلاح، مدیرعامل بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع)، با ارائه پیشنهادهایی نوین برای تقویت ظرفیت‌های فعالیت‌های بین‌المللی با محوریت معارف رضوی، بر ضرورت تشکیل کارگروه مشترک با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تأکید کرد.

وی هدف از این همکاری را تبیین برنامه‌های برون‌مرزی بنیاد در سال جاری عنوان کرد و افزود: «برای فعالیت‌های بین‌المللی، برنامه‌ریزی دقیق و اولویت بندی خواهیم داشت و از روش‌های نوین و متناسب با شرایط روز بهره خواهیم گرفت.»

معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز با اشاره به تقویت بخش بین الملل امام رضا (ع) و اعلام آمادگی این سازمان، پیشنهادات مشخصی برای ارتقا همکاری‌های فیمابین اعلام نمود و گفت: ما در جشنواره پیش روی بنیاد، ظرفیت ایرانیان خارج از کشور را احیا کنیم؛ بی تردید ارتباط و تعامل بنیاد بین المللی امام رضا (ع) با ایرانیان خارج از کشور یکی از محورهای مهم در وفاق، وحدت و همدلی است و باید روی آن سرمایه گزاری کنیم.

وی افزود: در بخش داوری نیز می‌توان از توانایی و تجربیات این افراد شایسته و علاقه مند در بخش بین الملل جشنواره رضوی بهره مند شویم.

دیوسالار معاون سازمان یادآور شد: در جشنواره بین المللی امام رضا (ع) نقش رایزن‌های فرهنگی، نقش مهم و ارزشمندی است و با برنامه ریزی صحیح و هماهنگ با بنیاد از توانمندی این عزیزان در جهت ترویج و گسترش فرهنگ رضوی در خارج از کشور استفاده مناسب به عمل خواهد آمد.