به گزارش خبرنگار مهر، در پی درگذشت مرتضی پاشایی خواننده جوان موسیقی پاپ عده ای با برگزاری برخی تجمعات بدون مجوز حاشیه هایی ایجاد کرده اند که همین امر باعث شده مدیر برنامه ها و خانواده مرتضی پاشایی با صدور یک بیانیه درباره این حواشی و مواضع رسمی شان توضیحاتی ارایه کنند.

در متنی که در اختیار گروه هنر مهر قرار گرفته آمده است: «از همه ملت ایران و طرفداران مرتضی پاشایی که در غم خانواده آن مرحوم سهیم هستند تشکر می کنیم و بر خود لازم می دانیم چند نکته مهم را اعلام داریم:

1.طرفداران مرتضی پاشایی کسانی هستند که شفای وی را از طریق برگزاری زیارت عاشورا و دعای توسل می خواستند.

2.شخص مرتضی پاشایی عاشق اهل بیت و اسلام و معنویت و مردم بود.

3.خانواده و خاندان مرتضی پاشایی افرادی در خط انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی و از مریدان اهل بیت هستند.»

همچنین پدر مرتضی پاشایی به خبرنگار مهر گفت: ما از اینکه برخی افراد از ابراز احساسات مردم سواستفاده کرده و برخی اجتماعات را به حاشیه کشانده اند بسیار متاسفیم و می دانیم که طرفداران واقعی پسرم خواستار ایجاد هیچ نوع حاشیه ای نیستند.

وی همچنین از همه مردمی که پسرش را در دوران بیماری تنها نگذاشته و از زمان درگذشت وی نیز دلسوزانه در غم آنها شریک بوده اند، قدردانی کرد.

این خواننده جوان صبح امروز جمعه 23 آبان ماه پس از یک دوره مبارزه با بیماری سرطان دار فانی را وداع گفت.