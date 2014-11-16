پیروز واقعی انتخابات ناشران اعضای صنف بودند/ ایجاد اتفاق بین ناشران عمومی و آموزشی

محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اولویت‌های فعلی و پیش روی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران گفت: مهم ساختار تشکیلاتی اتحادیه و تداوم فعالیت‌های آن است. این که کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها دوباره تشکیل شوند، از جمله موضوعاتی هستند که باید در وهله اول به آن‌ها پرداخت و زمینه را برای شروع فعالیت‌هایشان فراهم کرد.

وی افزود: از موضوعات دیگر، مسائل فیمابین اتحادیه و وزارت ارشاد، نهاد کتابخانه‌های عمومی و باقی مراجع مسئول در حوزه فرهنگ مانند کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی است که سعی در تعامل سازنده با آن‌ها داریم.

آموزگار در پاسخ به سوال درباره پراکندگی رویکرد و نظرات ناشران عضو در اتحادیه گفت: به نظرم این یک امر طبیعی است. طبق قانون نظام صنفی، کلیه افراد فعال در حوزه کتاب، چه در زمینه انتشار و چه فروش، قاعدتا برای فعالیت صنفی باید از اتحادیه پروانه کسب دریافت کنند.

وی ادامه داد: بنابراین طبیعی است که گرایشات مختلفی به اتحادیه مراجعه کنند و پروانه کسب بگیرند. گرایشات مختلف هم حقوقی دارند و باید بتوانند نظراتشان را ابراز کنند و در جهت بهبودی فعالیت‌‌شان بکوشند.

رئیس اتحادیه ناشران ادامه داد: این باعث می‌شود که ما با صنفی با گرایش‌های مختلف و پویا روبرو شویم. چون یک نظر و یک حکم نمی‌تواند در حق یک اتحادیه با اعضای مختلف اجرا شود. به عنوان مثال، زمانی که قیمت کاغذ بالا رفت و جلساتی در اتحادیه برپا شد و نظرات مختلف را جمع‌آوری کرد، این جلسات برای تجدید نظر در قیمت پشت جلد کتاب و کاغذ بود. خب ما در این زمینه با 2 گرایش کاملا متفاوت روبرو شدیم.

وی ادامه داد: یکی گرایش ناشران عمومی بود که می‌خواستند متناسب با بالا رفتن قیمت کاغذ، برای این‌که بتوانند سرمایه اولیه کتاب چاپ شده را به دست بیاورند، در قیمت ها تجدید نظر شود و برچسب بزنند ولی ناشران کتاب‌های درسی اعم از دانشگاهی و آموزشی با این کار مخالفت می‌کردند.

آموزگار گفت: یکی از دلایلش این بود که کتاب‌های درسی در زمان کوتاهی به فروش می‌رسند در حالی که کتاب‌های عمومی از این اقبال برخوردار نیستند. یعنی ممکن است سال‌ها در انبارها باقی بمانند. بنابراین و در مجموع، باید در وهله اول سعی کنیم نقاط اشتراک را بین تمام حوزه‌های صنف پیدا کنیم و تمرکزمان را روی مسائل و مشکلات مشترک معطوف کنیم و بعد به مسائل ویژه‌تر و خاص‌تر بپردازیم.

وی درباره طرح و برنامه داشتن برای ایجاد اتفاق بین ناشران عمومی و آموزشی در اتحادیه ناشران گفت: اتفاقی امسال برای انتخابات اتحادیه افتاد، صرف نظر از موارد انتقاد، به طور کلی شور انتخاباتی را بالا برد و مهم این بود که خلاف انتظاری که می‌رفت، 40 درصد اعضای واجد رای‌ دادن در انتخابات شرکت کردند که آمار امیدوارکننده بود.

آموزگار تصیح کرد: یعنی 409 نفر از هزار و 25 نفر و چون به حد نصاب رسیدیم و استقبال زیاد شد، رای‌گیری تعطیل شد در حالی که هنوز افرادی برای رای دادن بودند ولی وقت رای‌گیری تمام شد. به نظرم پیروز واقعی این انتخابات، اعضای صنف بودند و در مقابل این مشارکتی که به وجود آمد، هیئت مدیره صرف نظر از این‌که هر ناشر از چه منظر و با چه رویکردی صحبت می‌کند، باید در جهت تامین خواسته‌ها و رفع مشکلاتشان قدم بر دارد.

وی در پایان گفت: مهم این است که مسائل و مشکلات را درست شناسایی کنیم و راه حل‌های درست را پیدا کنیم. بنابراین باید قاعدتا به تمام نظرات درست احترام بگذاریم. مهم نیست این نظرات از طرف چه کسی یا چه گروهی مطرح می‌شود بلکه درست بودنشان مهم است. با توجه به این که 4 نفر از 7 نفر هیئت مدیره اتحادیه، از اعضای گذشته هیئت مدیره هستند، تجربه‌ام می‌گوید با مشکلی روبرو نخواهیم شد.